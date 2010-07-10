تلفات انفجارهای انتحاری در منطقه مهمند پاکستان به 102 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، صبح امروز جمعه آمار تلفات دو انفجار انتحاری در بازاری شلوغ در منطقه مهمند در شمال غرب پاکستان به 102 کشته رسید.

بر اساس این گزارش، بیشتر اجساد از زیر آوار و منازل ویران شده در نزدیکی مکان انفجار بیرون کشیده شده اند.

یک بمبگذار انتحاری که سوار بر یک موتورسیکلت بمبگذاری شده بود، روز گذشته به یک اداره دولتی در بازاری شلوغ در منطقه مهمند پاکستان حمله کرد که آمار اولیه از کشته شدن 50 نفر و زخمی شدن بیش از100 حکایت می کرد.

همچنین مقامات پاکستان درباره افزایش آمار تلفات ابراز نگرانی کرده اند.

رئیس سازمان اطلاعات جاسوسی پاکستان اعلام کرده بود قدرتهای غربی پشت پرده بسیاری از اقدامات تروریستی در این کشور هستند.