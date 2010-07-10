سفر تیم ملی کاراته به ترکیه لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته به پیشنهاد اعضای کادر فنی قصد داشت تیم ملی را به تورنمنت بین المللی ترکیبه اعزام کند. طبق برنامه قرار بود اواخر تیرماه با هواپیما راهی تبریز شده و از آنجا با اتوبوس عازم شهر محل برگزاری رقابتها که با تبریز تنها چهار ساعت فاصله داشت، شوند.

اعضای تیم ملی به کادر فنی پیشنهاد دادند که به دلیل طولانی بودن مسیر از حضور در این تورنمنت صرف نظر کنند. ضمن اینکه در سالهای قبل هم تورنمنت ترکیه در سطح فنی بالایی برگزار نشده بود. کادر فنی نیز این پشنهاد را پذیرفت و از حضور در این تورنمنت انصراف داد.

براساس برنامه کادر فنی، دور جدید تمرینات تیم ملی روز دوشنبه در مجموعه ورزشی آغاز خواهد شد. اعضای کادر فنی هم قبل از تشکیل این اردو، طی جلسه ای با مسئولان فدراسیون برنامه های آتی را تدوین خواهند کرد.

تیم ملی کاراته خود را برای حضور در رقابتهای جهانی صربستان و بازیهای آسیایی گوانگژو آماده می کند.