بر خلاف ديگر دانشگاه ها، پذيرفته شدگان نوبت دوم دانشگاه يزد مي توانند در خوابگاه اسكان يابند

دكر محمد علي امراللهي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشجويان دختر نوبت دومي كه در دانشگاه يزد پذيرفته شده اند مي توانند از خوابگاه هاي اين دانشگاه استفاده كنند ولي در خصوص پسران نوبت دوم به علت محدوديت هايي كه وجود دارد امكان اسكان آنها در خوابگاه ها بستگي به شرايط دانشجويان روزانه دارد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر پنج دستگاه خوابگاه نوساز براي دختران در محيط دانشگاه يزد مورد استفاده قرار مي گيرد و براي پسران نيز سه دستگاه خوابگاه وجود دارد كه يكي از آنها در بيرون از محيط دانشگاه واقع شده است. همچنين يك خوابگاه مجهز نيز در محيط دانشگاه در دست ساخت است.

وي در زمينه امكانات خوابگاه هاي دانشگاه يزد گفت: ايستگاه سلامتي در كنار خوابگاه دختران ايجاد شده است كه دختران دانشجو مي توانند در اوقات فراغت خود از اين ايستگاه كه در محيط خوابگاهي آنها ايجاد شده است، بهره ببرند. سالن بدنسازي نيز تاسيس كرده ايم كه دانشجويان مي توانند از اين سالن استفاده كنند.

وي در پايان تصريح كرد: در سال تحصيلي جديد 1400 دانشجو در مقطع كارشناسي و 300 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه يزد پذيرفته شده اند.