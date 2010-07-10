تمسک به قرآن راه اصلاح جامعه بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به ارائه گزارشی از برگزاری بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم پرداخت و گفت: این دوره از مسابقات با حضور 92 نفر از متسابقین از قراء و حفاظ 60 کشور جهان و به همراه 2 نفر از ایرانیانی که رتبه اول را در رشته های قرائت و حفظ در سطح کشوری به دست آورده اند برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف ادامه داد : این دوره از مسابقات را همچنین شش داور بین‌المللی و 8 داور ایرانی به همراه دو ناظر ایرانی و یک ناظر خارجی قضاوت خواهند کرد .

حجت‌الاسلام محمدی یادآور شد: احراز شرایط حضور برای شرکت کنندگان و متسابقین ویژگی منحصر به فرد این دوره از مسابقات است در این دوره از مسابقات اگر شرکت کننده ای سابقه ای برای ارسال نداشت نمونه ای از فایل صوتی خود را در اختیار داوران قرار می داد تا اجازه حضور برایشان صادر شود. این ویژگی در جهت ارتقاء و کیفیت بخشی مسابقات اثر قابل توجهی خواهد داشت .

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به برنامه‌های جنبی مسابقات بین المللی قرآن اشاره کرد و گفت : صبح 21 تیرماه در همین سالن اجلاس از بانوان فعال در عرصه قرآنی کشور تجلیل به عمل می آید .

وی افزود : 21 تیر نیز همایش علمی مسابقات بین المللی قرآن برگزار خواهد شد. در این زمینه 25 موضوع قرآنی اواخر را سال 88 برای فرهیختگان قرآنی داخل و خارج مقاله دادیم که بیش از 600 مقاله به دبیرخانه همایش علمی مسابقات بین المللی قرآن در 25 موضوع اعلام شده ارسال شده است که پس از داوری به 10 نفر از فرهیختگان داخلی و 5 نفر از فرهیختگان خارجی هدایا و جوایزی اهدا خواهد شد .

حجت الاسلام محمدی برگزاری مراسم انتخاب سومین جشنواره کتاب قصه های قرآنی در بخش های کودک ، نوجوان ، جوان و بزرگسال ، برپایی نمایشگاه قرآنی در جنب مسابقات را از دیگر برنامه های جنبی بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن عنوان کرد.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به سخنی از پیامبر گرامی اسلام گفت : پیامبر فرمودند هر کدام از شما که دوست داشته باشد به پروردگار خود سخن بگوید قرآن بخواند. در عالم خلقت سخنی همانند این سخن را نداریم چرا که راه اصلاح جامعه بشری تمسک به قرآن و حفظ این امانت الهی است .

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با اشاره به اینکه طبق وعده خداوند راه اصلاح بشر تمسک به قرآن کریم است گفت : همه مردم جهان باید قدر این نعمت بزرگ را بدانند و از آن بهره کافی را ببرند. عظمت این کتاب آسمانی به اندازه ای است که رسول خدا فرموده است: بر شما باد که قرآن را امام ، راهبر و راهنمای خود قرار دهید .

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که فرمودند اصل و اساس علوم انسانی باید قرآن باشد گفت: متأسفانه این نگرانی پیش آمده است که منبع علوم انسانی امروز در دانشگاهها غرب است . پیامبر می فرمایند اگر کسی در پی علم از غیر منبع قرآن باشد دچار انحراف خواهد شد . با توجه به این روایت مسئولان باید قرآن را به عنوان یک منبع اصلی بدانند .

در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم که شب گذشته برگزار شد آیت‌‌الله خزعلی، حافظ قرآن و نهج البلاغه ، آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران ، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دادگستری و صنایع و معادن نیز حضور داشتند و مراسم با سخنرانی ریاست جمهوری افتتاح شد.

مسابقات بین المللی قرآن کریم با هدف توسعه و ترویج نشر فرهنگ و آموزه های قرآن کریم مهمترین اهداف این مسابقات از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود که از عصر دیروز جمعه 18 تیر ماه آغاز شده و تا 23 تیر ماه ادامه دارد.