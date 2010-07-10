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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

زمان ثبت نام آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی/ برگزاری آزمون در 25 شهریور

زمان ثبت نام آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی/ برگزاری آزمون در 25 شهریور

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان ثبت نام بیست و چهارمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان واجد شرایط شرکت در بیست و چهارمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی می توانند از 9 تا 26 مردادماه سال جاری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ثبت نام بر اساس دستورالعمل آزمون مربوطه انجام می گیرد و داوطلبان باید برای ثبت نام به دانشگاهها مراجعه کنند.

آزمون کتبی بیست و چهارمین دوره دانشنامه فوق تخصصی پزشکی 25 شهریورماه سال جاری برگزار می شود و جدول زمانبندی مرحله شفاهی آزمون دانشنامه هر رشته در هنگام توزیع کارت جهت شرکت در آزمون کتبی به اطلاع کلیه داوطلبان رسانده می شود.

کد مطلب 1114820

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