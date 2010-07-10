عکاسی با فناوری سه بعدی!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سونی دو مدل دوربین دیجیتالی سایبر شات را معرفی کرد که علاوه بر حسگرهای Exmor R و فیلمبرداری با وضوح تصویر بالا از عملکرد Sweep Panorama 3D نیز برخوردار بوده و به این ترتیب می تواند به صورت سه بعدی عکسبرداری کنند. این تصاویر با نمایشگرهای مجهز به فناوری سه بعدی سازگارند.

اولین مدل Cyber-shot WX5 نام دارد که با یک حسگر CMOS Exmor R، بزرگنمایی 5 برابر و فوکوس 4/2 ادغام شده است. این مدل در 5 رنگ مختلف عرضه می شود.

WX5 دارای یک نمایشگر "ال. سی. دی" 8/2، ثبیت کننده اپتیک SteadyShot و عملکرد Sweep Panorama سه بعدی است.

تصاویری که با این عملکرد گرفته می شوند می توانند روی نمایشگرهای سازگار همانند تلویزیونهای سه بعدی جدید "براویا" محصول سونی به صورت سه بعدی نمایش داده شوند.

این دوربین همچنین دارای عملکرد Superior Auto است که اطلاعات حداکثر 6 عکس را با هم ترکیب می کند و تصاویر با دینامیک بسیار بالا ارائه می دهد.

براساس گزارش تکنوزوم، مدل دوم DSC-TX9 نام دارد که این مدل نیز از عملکرد Sweep Panorama 3D برخوردار است.

هر دو مدل از ماه آگوست وارد بازار می شوند.