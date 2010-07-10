برخی از متکدیان ایدز و هپاتیت دارند/ بهزیستی بیماران را تحویل نمی گیرد

سید صادق اوالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیماریهای خطرناک قابل انتقال میان متکدیان هشدار داد و افزود: برخی از متکدیان تهران دارای بیماریهای قابل انتقال و خطرناک مانند ایدز و هپاتیت هستند که شهرداری تهران برحسب وظیفه پس از جمع آوری متکدیان و انجام معاینات پزشکی اولیه و اطلاع از نوع بیماری آنها را در مراکز ویژه ای نگهداری می کند.

وی افزود: بر اساس قانون متکدیانی که مبتلا به بیماریهای پرخطر و قابل انتقال هستند پس از چند روز باید به سازمان بهزیستی منتقل شوند در حالی که بهزیستی می گوید ردیف بودجه ای بابت بیماران پرخطر در اختیار ندارد.

معاون سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران گفت: بیش از 40 معتاد و کارتون خواب مبتلا به HIV و هپاتیت سالهاست در مراکز سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران نگهداری می شوند بدون آنکه قانون شهرداری را موظف کرده باشد در حالی که بر اساس قانون نگهداری از این بیماران بر عهده سازمان بهزیستی است.

وی گفت: به عنوان نمونه یک کارتون خواب مبتلا به ویروس HIV بیش از سه سال است که در مرکز نگهداری چیتگر تهران نگهداری می شود و از نظر آب، غذا، جای خواب، بهداشت و استفاده از وسایل اولیه زندگی تامین است و با اینکه دهها بار از بهزیستی درخواست تحویل این متکدی را کتبا اعلام کرده ایم ولی این سازمان همچنان مقاومت می کند در حالی که نماینده دادگاه انقلاب اسلامی تهران هم حکم به تحویل به بهزیستی صادر کرده است.