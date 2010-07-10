ترافیک روان در جاده های کشور / محدودیتهای قبلی به قوت خود باقی است

سرهنگ پرویز البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی در تمامی جادههای کشور عادی و روان است.

وی در عین حال به ترافیک سنگین دو روز گذشته در جاده کرج - چالوس، تهران - هراز، تهران - فیروزکوه و قزوین - رشت اشاره کرد و افزود: حجم زیادی از سفرها در جاده های شمالی کشور انجام می شود که به دلیل تعطیلات پیش رو، شاهد ترافیک سنگینی در این محورها بودیم.

البرزی در مورد وضعیت ترافیکی جاده های کشور با توجه به تعطیلات دو روز آینده در استان تهران و برخی استانهای دیگر گفت: با توجه به اینکه بیمارستانها، بانکها و مراکز خدماتی در این دو روز تعطیل نیستند بنابراین محدودیتهای قبلی ترافیکی به قوت خود باقی است و برای روز دوشنبه نیز تمهیدات ترافیکی جدید را اعلام می کنیم.