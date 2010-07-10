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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ترافیک روان در جاده های کشور / محدودیتهای قبلی به قوت خود باقی است

ترافیک روان در جاده های کشور / محدودیتهای قبلی به قوت خود باقی است

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور از ترافیک سنگین دو روز گذشته در جاده های کرج - چالوس، تهران - هراز، تهران - فیروزکوه و قزوین - رشت خبر داد و گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی در تمامی جاده های کشور عادی و روان است.

سرهنگ پرویز البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت ترافیکی در تمامی جادههای کشور عادی و روان است.

وی در عین حال به ترافیک سنگین دو روز گذشته در جاده کرج - چالوس، تهران - هراز، تهران - فیروزکوه و قزوین - رشت اشاره کرد و افزود: حجم زیادی از سفرها در جاده های شمالی کشور انجام می شود که به دلیل تعطیلات پیش رو، شاهد ترافیک سنگینی در این محورها بودیم.

البرزی در مورد وضعیت ترافیکی جاده های کشور با توجه به تعطیلات دو روز آینده در استان تهران و برخی استانهای دیگر گفت: با توجه به اینکه بیمارستانها، بانکها و مراکز خدماتی در این دو روز تعطیل نیستند بنابراین محدودیتهای قبلی ترافیکی به قوت خود باقی است و برای روز دوشنبه نیز تمهیدات ترافیکی جدید را اعلام می کنیم.

کد مطلب 1114829

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