65 درصد جرایم ناشی از اشتباهات انسانی است

مجید ابهری با اشاره به یک پژوهش میدانی که توسط گروه آسیب شناسی اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا طی هشت ماه از یک جامعه آماری چهار هزار و 500 نفری به دست آمده اظهار داشت: نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که اشتباهات انسانی دلیل وقوع بسیاری از جرایم، حوادث و زیانهای اجتماعی است.
وی با اشاره به عوامل موثر در این زمینه افزود: بروز بسیاری از بیماریهای واگیردار و ویروسی به دلیل رعایت نکردن بهداشت مثل غفلت از شستن دستها و یا ضدعفونی نکردن میوهجات و سبزیها، خوردن چربی و نمک برای انسان اتفاق میافتد.
ابهری اضافه کرد: همچنین با بررسی تصادفات رانندگی مشخص شد 25 درصد از تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو است یعنی راننده نگاه میکند اما نمیبیند، از قوانین و مقررات غفلت میکند، حقوق دیگران را رعایت نمیکند، و بیش از اندازه به بخشهای فنی خودرو اعتماد میکند که نتایج آن حوادث دلخراشی است که در جادهها و شهرها اتفاق میافتد.
این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی اضافه کرد: باوجود اطلاع رسانی نیروهای انتظامی و قضائی باز عدهای از هموطنان پول و سرمایه خود را به شرکتهای هرمی میسپارند و بعد از زیانهای هنگفت از دولت میخواهند که پول آنها را پس بگیرد. سرقتهای متعددی به دلیل خوردن آب میوه یا خوراکی مسموم اتفاق میافتد ولی باز هم ملاحظه می کنیم شهروندان به خاطر رعایت ادب و پس نزدن تعارف کسی مواد آلوده را پذیرفته و بعد از به هوش آمدن به عمق فاجعه پی میبرند.
ابهری با اشاره به اینکه استفاده از خودروهای ناشناس از سوی بانوان در بسیاری اوقات منجر به بروز خطر می شود اظهار داشت: در بیشتر مواقع شهروندان به ویژه بانوان از خودروهای عمومی استفاده نکرده و از هر وسیلهای که جلوی پای آنها ترمز کند استفاده میکنند. آدم ربایی، گروگانگیری، آزارهای جنسی سرقت و حتی قتل از عوارض این غفلت است.
وی افزود: بارها به شهروندان اخطار داده میشود هنگام خروج از بانک رعایت شرایط حفاظتی را کرده و مراقب کیف قاپ و یا سارقین باشند اما باز با کمال تاسف سهل انگاریها باعث موفقیت دزدها میشود.
ابهری تاکید کرد: نپذیرفتن افراد به عنوان مامور آب و برق و یا در خواست کارت و حکم ماموریت از افرادی که لباس پلیس به تن دارند باعث میشود کسی نتواند از اعتماد مردم به نیروی انتظامی سوء استفاده کند.
این استاد دانشگاه قبول نکردن حرف افراد کلاهبردار و فریبکارانی که در اطراف ادارات به ویژه مراکز قضایی پرسه میزنند و معرفی آنها به نیروهای انتظامی را یکی از راهکارهای مقابله با این اشتباهات عنوان کرد و گفت: ساده لوحی و زودباوری در مقابل ادعاهای رمالان و فالگیرها و پرداخت پولهای هنگفت به این فریبکاران برای بخت گشایی، بچهدار شدن، پولدار شدن، بستن زبان این و آن از جمله دلایل بروز غفلت هستند.
ابهری افزود: رمالان و فالگیران درآمدهای هنگفت خود را مدیون ساده اندیشی بعضی بانوان هستند و در پایان کار وقتی به دروغ و فریب آنها پی می برند تازه دست به شکایت میزنند.
این آسیب شناس اجتماعی در ادامه تصریح کرد: مرور موارد بررسی شده نشان می دهد غفلت افراد جایگاهی ویژه در موفقیت خلافکاران و سوء استفاده کنندگان دارد.
