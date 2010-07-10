افتتاح اولین سینمای روباز در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به منسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) سینما روباز پارک فدک پیش از ظهر شبنبه افتتاح شد.

سعید وزیری ن‍ژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در مراسم افتتاح با تشریح فعالیتهای انجام شده برای افتتاح این سینما گفت: با بهره گیری از بهترین تجهیزات و متخصصان برای راه اندازی این سینما توانستیم اولین سینمای روباز را در استان افتتاح کنیم.



وزیری نژاد افزود: برنامه های سینما روباز در سه بخش اطلاع رسانی اقدامات شهرداری قزوین، پخش فیلم های فرهنگی و پر محتوا و نیز آموزش های شهروندی شامل قوانین شهرنشینی، مباحث مربوط به پسماندها و حمل و نقل خواهد بود.



وی با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط شهرداری در مجموعه بوستان فدک در حال انجام است تا به یک مجموعه تفریحی مجهز تبدیل شود، اظهار داشت: این مجموعه می تواند به عنوان پایلوت اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر قزوین تبدیل شود و تحقق این هدف نیز در گرو توجه ویژه شورای اسلامی شهر و تامین بودجه برای آن است.

وزیری نژاد از ساخت یک سن در کنار این سینما خبر داد و گفت: با اجرای این طرح در سینمای روباز، این محل مکان مناسبی برای اجرای همایش ها و برنامه های مختلف خواهد بود.

وی در پایان گفت: خوشبختانه با تمهیدات انجام شده مسابقات جام جهانی که مورد توجه ویژه شهروندان است در این سینمای روباز هر شب پخش می شود تا شهروندان ضمن بهره مندی از فضای مفرح بوستان، این مسابقات را در محیطی صمیمی تماشا کنند.

شهلا عطایی عضو شورای اسلامی شهر قزوین هم در این مراسم گفت: افتتاح سینما روباز در محیط این بوستان، حرکت سازنده ای است که به یقین پیامدهای مناسبی را درپی خواهد داشت.

عطایی افزود: شهروندان در حین تماشای برنامه های مختلف این سینما، در کنار هم بودن و حفظ حقوق یکدیگر را تمرین می کنند و این مکان، فضایی شاداب و مفرح را برای خانواده ها فراهم می کند.

وی ارائه آموزش های شهروندی را یکی از برنامه های این سینما برشمرد و یادآور شد: اگر آموزش های مختلف به صورت غیرمستقیم ارائه شود تاثیر بیشتری خواهد داشت.