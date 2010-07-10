افتتاح اولین سینمای روباز در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به منسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) سینما روباز پارک فدک پیش از ظهر شبنبه افتتاح شد.
سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در مراسم افتتاح با تشریح فعالیتهای انجام شده برای افتتاح این سینما گفت: با بهره گیری از بهترین تجهیزات و متخصصان برای راه اندازی این سینما توانستیم اولین سینمای روباز را در استان افتتاح کنیم.
وزیری نژاد افزود: برنامه های سینما روباز در سه بخش اطلاع رسانی اقدامات شهرداری قزوین، پخش فیلم های فرهنگی و پر محتوا و نیز آموزش های شهروندی شامل قوانین شهرنشینی، مباحث مربوط به پسماندها و حمل و نقل خواهد بود.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط شهرداری در مجموعه بوستان فدک در حال انجام است تا به یک مجموعه تفریحی مجهز تبدیل شود، اظهار داشت: این مجموعه می تواند به عنوان پایلوت اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهر قزوین تبدیل شود و تحقق این هدف نیز در گرو توجه ویژه شورای اسلامی شهر و تامین بودجه برای آن است.
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