العراقیه هرگز از پست نخست وزیری به نفع مالکی کوتاه نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اور"، "محمد البیاتی" عضو ائتلاف ملی عراق گفت : فهرست العراقیه تاکید کرده است تا زمانی که گروههای سیاسی اعتراف نکنند به اینکه این فهرست، گروه بزرگتر است و حق تشکیل دولت آینده را دارد، دولت آتی را تشکیل نخواهد داد.



وی افزود : گروهی(العراقیه) که بر آنچه حق خود برای تشکیل دولت پافشاری می کند، به نفع مالکی عقب نشینی نخواهد کرد.



البیاتی خاطر نشان کرد : ائتلاف دولت قانون اصول اتحاد ملی را با انجام مذاکرات با فهرست العراقیه نقض کرده است، زیرا به هنگام اعلام اتحاد ملی توافق شد تا کمیته مشترکی مذاکرات خود را با گروههای سیاسی آغاز کند، نه اینکه دولت قانون به تنهایی این کار را انجام دهد.



وی افزود : دولت قانون همچنان به دور از این کمیته که درباره آن توافق شده بود، به مذاکرات خود ادامه می دهد، زیرا ائتلاف ملی اجازه نداده است به نیابت از آن گفتگو کند.



البیاتی اقدام دولت قانون در مذاکره با گروههای دیگر را سبب متشنج شدن روابط با ائتلاف ملی دانست.