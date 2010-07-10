عدم اجرای قانون ظلم به مردم است/ مهمترین اولویت ما مسئله اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر پجنشنبه در اولین یادواره شهدای منطقه شهرستانک از توابع شهرستان کرج طی سخنانی به حضور شهید مطهری در این منطقه و تالیف کتاب نهضتهای صد ساله در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت : شهید مطهری در کوران انقلاب که بحثهای مختلفی در مجامع روشنفکری علیه رژیم شاه در سطح کشور مطرح بود کتاب نهضت های صد ساله را در این روستا نوشتند.

وی افزود : در این کتاب مطالب عمیقی است که صراط مستقیم را برای کسانی که با انقلاب زندگی کرده اند نشان داده است.

همیشه در شرایط حساس تاریخ که گاه فضای سیاسی غبارآلود می شد لازم بود افرادی که بصیر و کارآزمون هستند راه را به مردم نشان دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع) مبنی بر اینکه مومن همچون دو کفه ترازو که هر چه ایمانش افزون تر باشد، گرفتاری اش افزونتر است گفت: اگر ما ملتی هستیم که انقلاب کردیم و انقلاب ما به تعبیر شهید مطهری انقلابی با ماهیت دینی و اسلامی است به همین دلیل است که مردم مظلوم ما همواره مقابلشان صفی از استکبار قرار داشته است و جنگ را به ما تحمیل کردند.

هشدار نسبت به رفتار فرصت طلبان برای حذف انقلابیون اصیل

وی با بیان اینکه شهدا برای سرافرازی این ملت عزت آفریدند گفت: این شهدا کسانی بودند که درمقابل ظلم و ستمی که آمریکاییها با کمک صدام علیه ما کردند ایستادگی کردند تا این ملت عزتمند زندگی کند. خداوند این ملت را دوست داشت که می خواست این ملت از این آزمون سربلند بیرون آیند.

لاریجانی با بیان اینکه هر وقت انقلاب صورت می گیرد یک عده فرصت طلب دعوای ارث می کنند گفت: در این زمانها کسانی که هیچ سابقه ای نداشتند چنان انقلابی می شوند تا افراد صدر انقلاب را از میدان به در کنند که این حرکت فرصت طلبانه است.

وی با بیان اینکه شهید مطهری خطرات انقلاب را برشمرده بود گفت: ایشان تاکید داشتند مراقب باشید فرصت طلبان در انقلاب رخنه نکنند. برخلاف آنکه می گویند انقلاب فرزندان خود را می خورد اما شهید مطهری معتقد بود انقلاب فرزندخور نیست. این فرصت طلبان هستند که کار را برای انقلابیون ضیق می کنند این مجاهدین فی سبیل الله هستند که پای انقلاب می ایستند.

رئیس مجلس ادامه داد: اگر کسی بخواهد عزتمند زندگی کند باید اهل ریاضت باشد که نشانه آن همان مجاهدت فی سبیل الله است و راه دیگری نیست لذا ابتلائاتی که برای یک مومن پیش می آید طبق بیانات حضرت موسی کاظم این است که این سنتی است برای اینکه عیار انسانهای جامعه بالا برود.

لاریجانی یادآور شد: امام موسی کاظم می فرمایند هر چه مردم به گناهانی که قبلا نمی کردند روی آورند خداوند بلاهایی که قبلا فکرش را که نمی کردند بر سرشان می آورد. بنابراین خداوند وقتی نعمت هدایت را به عده ای می دهد انتظار ندارد آنها کفران نعمت کنند یا اگر در مهد تشیع زندگی می کنند باید قدر آن را بدانند یا اگر جایی هستند که حوزه های علمیه، مراجع تقلید و حکومت اسلامی وجود دارد و این حکومت اسلامی می خواهد بر مبنای اسلام حرکت کند باید مراقب رفتار اجتماعی خود باشند. مبادا کاری کنند که مورد غضب خداوند واقع شوند زیرا انتظار از آنان زیاد است.

لزوم درک فرهنگ اسلامی برای حفظ انقلاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مقوله فرهنگ در تاکیدات شهید مطهری اشاره کرد و گفت: شهید مطهری ماهیت انقلاب اسلامی را دینی و الهی می داند. ماهیتی که ضد ظلم و ضد استکبار است. به اعتقاد مطهری نهضت امام نهضتی است که نوعی بصیرت دینی برای او باید وجود داشته باشد. ایشان همواره به رهبران انقلاب هشدار می دادند که مراقب باشید در مسیر انقلاب کژی وارد نشود.

رئیس مجلس افزود: اگر در فکر ما یا فرهنگ ما چه با نفوذ دیگران و چه با سهل انگاری در داخل، خللی بوجود آید و ما درک درستی نسبت به فرهنگ اسلامی پیدا نکنیم باید مترصد باشیم که عوارض آن بر افراد وارد شود.

لاریجانی با بیان اینکه همه انسانها نسبت به سرنوشت خود و برادران خود مسئول هستند خاطرنشان کرد: اینطور نیست که جامعه اسلامی منزوی باشد. جامعه اسلامی به هم تنیده است. زمانی من شخصیت دارم که دوستانم نیز دارای شخصیت باشند و زمانی من محترم هستم که همشهریان من نیز محترم باشند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط برای مسائل اخلاقی نیست گفت: این به آن معناست که همه جامعه باید مراقب باشند که مبادا اهداف انقلاب و شهدا زیر پا قرار گیرد. مبادا افرادی که شعار می دهند که ما ضد ظلم هستیم دنبال ایجاد عدالت نباشند.

امر به معروف و نهی از منکر برای گرفتن مچ مدعیان دروغین عدالت

رئیس مجلس افزود: متاسفانه امروز شواهد زیادی است که شعار عدالت می دهند اما راجع به افرادی که دست به بیت المال دارند تا می خواهند حرفی بزنند، جیغ عده ای بلند می‌شود. اگر ما می خواهیم جامعه سلامت پیدا کند امر به معروف و نهی از منکر باید از بالا تا پایین درست اجرا شود و جامعه با رشد عقلی در مقابل ظلم ایستادگی کند و مچ کسانی که حرف می زنند اما عمل نمی کنند را باز کند. اگر شهید مطهری به این اصل اعتنا می کرد در همه زوایا به آن توجه داشت.

لاریجانی گفت: این طور نیست جامعه اسلامی بدون ضابطه باشد. جامعه اسلامی دارای خصوصیاتی در همه زوایا است. امر به معروف و نهی از منکر با آداب خود باید همراه باشد نباید تحریک کرد که چنین موضوعی وجود ندارد ما نسبت به این جامعه مسئول هستیم. نباید بپذیریم یک عده فرهنگ اسلامی را تخریب کنند. این فرهنگ اسلامی به سادگی به ما نرسیده است.

وی افزود: این حرفهایی که گاهی در باب فرهنگ اسلامی و صیانت از جامعه و مسائل اسلامی زده می شود حرفهای با اعتنایی نیست این چیزی نیست که کسی خواب نما شود باید دید امام (ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چه گفته اند. در این امور صاحبنظران باید نظر دهند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: سلامت جامعه از نظر آراستگی به فضایل اخلاقی، مناسبات درست اجتماعی، اقتصادی نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است. احتیاج است که به آن اهتمام ورزیده شود حتی شهید مطهری تاکید داشت وزارتخانه ای برای آن ایجاد شود.

وی با طرح این سئوال که چه ویژگیهایی باعث بصیرت جامعه می شود، گفت: زمانی جامعه به بصیرت می رسد که اهل جهاد و شهادت باشد. مجاهد فی سبیل الله آن است که آنچه می اندیشد در عمل بکار ببرد. جامعه ای که جهاد در آن زنده باشد دچار نسیبان نمی شود. اگر ما از جهاد غفلت کنید باید لباس حقارت بپوشیم. اینکه شما یادواره شهدا برگزار می کنید یعنی می خواهید بگویید ما جهاد و سنت شهادت را به عنوان یک امری که خون به بدنه جامعه تزریق می کند پاسداری می کنیم و این حرف بزرگی است.

زمان شهادت در ایران سپری نشده است

لاریجانی تاکید کرد: زمان شهادت در ایران سپری نشده است و در قلوب جوانان، بسیجیان و نیروهای مسلح کشور زنده است. بسیاری از مشکلاتی که بر شرایط بین المللی وجود دارد بخاطر مسیری است که آنها انتخاب کرده اند آنها معنویت را به عنوان یک رکن در زندگی خود قبول ندارند ، حداکثر آن را یک کالای فرهنگی می دانند اما مسیر شما با آنها متفاوت است.

نماینده مردم قم با اشاره به توطئه های کشورهای غربی و آمریکا علیه ایران در سالیان متمادی گفت: آنها تصور می کردند کار منطقه تمام است و تمام حرف هایشان نیشی به ما داشت ، منظور آنها کشورهای کوچک خلیج فارس نبود. مسیری طراحی کردند که ظرف چند ماه در منطقه شرایط متفاوتی ایجاد کنند اما عنصر بیداری انقلاب اسلامی در منطقه شرایط را تغییر داد . وقتی اولیای دین به ما می گویند شما اهل مجاهدت باشید سرافراز هستید این نمونه ها را می توانید مقایسه کنید. اگر کار شما در منطقه کم اهمیت بود این طور مقابل شما صف کشی نمی کردند. کار آنها ناقص است اما پیام آن این است که کار شما بزرگ است.

وی ادامه داد: تردیدی ندارم مسیری که امام (ره) ، شهدا و رهبر انقلاب طراحی کردند و ملت پیگیر آن هستند سعادت منطقه را حتما تضمین می کند این در صورتی است که با خود روراست باشیم دنبال این نباشیم که حرف و عمل دو چیز باشد.

مهمترین اولویت ما مسئله اقتصاد است

رئیس مجلس گفت: آنچه که ما بیش از هرچیزی باید به آن توجه کنیم وضعیت اقتصادی کشور است . ما یک کشور فقیر نیستیم کشور نفتی و گاز ی هستیم و این ظرفیت بزرگی است. آبادانی کشور به این نیست که انسان روی زری نشسته باشد و مرتب از کیسه و سرمایه اش بخورد باید این سرمایه تبدیل به تولید شود.

لاریجانی افزود: دولتی هم دولت کارآمد است که سرمایه اش را به تولید تبدیل کند، نه اینکه از سرمایه بخورد و اگر نفت و گاز می فروشد از درآمد استفاده نکند و جامعه مصرف زده شود این درست نیست. کسی که می خواهد آینده کشور را درست ترسیم کند باید ثروت امروز نفت و گاز را به تولید تبدیل کند.

وی ادامه داد: این تاکید رهبری که بودجه جاری از نفت و گاز جدا شود هرچند از طرف دولت اجرا نشده اما حرف مهمی است. اگر نفت و گاز استخراج می کنیم باید درآمد آن را صرف سرمایه گذاری و صنعت کنیم. اگر می خواهیم در صحنه بین الملل موفق باشیم باید به این موضوع توجه کنیم.

عدالت مسابقه در دارایی است نه در فقر

رئیس مجلس ادامه داد: عدالت به این است که کشور رونق اقتصادی داشته باشد و همه مردم در آن شریک باشند عدالت مسابقه در فقر نیست مسابقه در دارایی است. اگر توسعه اسلامی را دنبال می کنیم باید بدانیم توسعه اسلامی همراه با زندگی با کرامت مردم است نه اینکه ماهانه پولی به مردم داده شود که بخورید و گرسنه نمانید این زندگی با کرامت نیست دولت باید در چارچوبی برنامه اقتصادی را دنبال کند که مردم با مشکل مواجه نشوند دولت باید زمینه های گسترش دامداری و کشاورزی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که در کشور ما باید دنبال شود خودکفایی در محصولات استراتژیک و اساسی است گفت: اگر ما در زمینه واردات میوه کنترل نداشته باشیم باغداران موفق نخواهند بود. اگر تولید کنندگان بخواهند روی پای خود بایستند و از نظر اقتصادی پاسخگوی وضعیتشان باشند واردات ما باید در حدی باشد که نسبت به آن کمبود داریم اما متاسفانه گاهی در زمینه زیاده روی شد و تولید کنندگان دچار مشکل شدند. ما جلسات زیادی در این خصوص در مجلس برگزار کردیم و پیگیری کردیم که واردات کالاها به اندازه ای باشد که به تولیدات داخلی لطمه نزند.

درجه نخبگی در ایران بالاست

لاریجانی مجددا در خصوص مقوله فرهنگ خاطرنشان کرد: کشور ما از مزیت ارزشمندی برخوردار است و مهد تشیع است و حوزه های علمیه ای با قدمت هزار ساله دارد و درجه نخبگی در کشور ما بالاست و مردم ما با فرهنگ اهل بیت زندگی می کنند باید از این فرهنگ صیانت کرد و بخشهای دینی در جامعه باید گسترش یابد تا بار دینی و معنوی مردم افزوده شود این احتیاج به مجاهدت و سرمایه گذاری دارد.



رئیس مجلس گفت: باید مراقبت کرد فضای فرهنگی جامعه فضایی نباشد که به رشد کمالات انسانی لطمه بزند اگر لطمه ای وارد شود شما به قهقرا می روید.

عدم اجرای قانون گردنکشی و ظلم به مردم است

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود بر آمایش سرزمینی و توجه به توسعه نقاط مختلف کشور به صورت متوازن اشاره کرد و گفت: استانهای مختلف بر اساس مزیتهایی که دارند باید زمینه رشد پیدا کنند متاسفم که برخی از بخشهای اجرایی کشور متناسب با برنامه عمل نکرده اند این باعث می شود نظام در کل نتواند تشخیص دهد آیا به خواسته ها و اهداف خود رسیده است یا نه. اگر می خواهیم به سند چشم اندازی برسیم باید گامهای 5 ساله ای برداشته شود و در صورت درست برداشته شدن این گامها ما به اهداف می رسیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه برای این کار باید نظم فکری داشته باشیم، افزود: این حسن نیست که به قانون کم توجهی کنیم اگر کسی بگوید قانون را اجرا نمی کنم یعنی اهل برنامه نیست و این ظلم به مردم است اجازه نمی دهیم کسی از قانون تخلف کند این یک گردنکشی است، تخلف از قانون قباحت دارد. امام راحل می فرمود تخلف از قانون گناه است. بنابراین بی توجهی به قانون افتخار نیست بلکه عمل زشتی است. اگر باب بی قانونی در کشور باز شود باعث می شود نظم در امور از بین برود و بی عدالتی حاکم شود.

وی گفت: همه در چشم قانون باید یکسان باشند نمی توانیم بگوییم روستائیان قانون را اجرا کنند اما برخی سیاسیون ما قانون را اجرا نکنند. هر کس قدر و منزلتش از نظر اجتماعی بیشتر است پایبندی آن نیز به قانون باید بیشتر باشد. اگر می خواهیم کشورمان حرکت قابل پیش بینی داشته باشد همه باید پایبند به قانون بوده و با برنامه حرکت کنیم.