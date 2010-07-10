پژوهش را با مقاله سازی اشتباه گرفته اند!/ آموزش عالی در معرض آسیب

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قربانی در اولین نشست سراسری هیئت های نظارت و ارزیابی استانی آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب افزود: اگر مقاله سازی در کشور رایج شود آموزش عالی کشور آسیب خواهد دید چون بدون پژوهش واقعی مشکلات و مسائل کشور حل نخواهد شد و به جایگاه مطلوب نخواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی در امر نظارت و ارزیابی، ارتقای کیفیت است گفت: در دوره اخیر تحولاتی دست به دست هم داده و آموزش و یادگیری را در دانشگاههای ما به امری حاشیه ای بدل کرده است.

قربانی یادآور شد: توجه به این حرف که بسیار هم تکرار می شود بسیار مهم است که در نهایت اولویت با آموزش است یا پژوهش.

وی افزود: اگر پژوهش را با مقاله سازی مترادف بدانیم دچار مشکل شده ایم در صورتیکه مقاله سازی امری حاشیه ای است و مطمئناً این مسئله به آموزش آسیب می رساند.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ابراز امیدواری کرد با تلاش همه دانشگاهیان و با همکاری مسئولان ستادی کیفیت آموزش و پژوهش در مراکز آموزش عالی روز به روز افزایش یابد.

نشست سراسری هیئت های نظارت و ارزیابی استانی آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه گزارش عملکرد هیئت های نظارت و ارزیابی 6 استان کشور همراه بود و چالش ها و مشکلات هیئت نظارت و ارزیابی استانی مورد بررسی قرار گرفت.