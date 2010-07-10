کاری که به زیور هنر آمیخته شود مقبول فطرت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی امینفروغی شامگاه جمعه در نهمین نشست از دوره دوم سلسله نشستهای چهل منزل تا اربعین که با موضوع «هنر مرثیهخوانی» گفت: مقوله مرثیه خوانی برای اهل بیت(ع) به ویژه مرثیهخوانی برای حضرت سیدالشهدا و ماجرای عاشورا دارای سابقهای بسیار دیرینه است تا آنجا که در کتب روایی و مقاتل ما از روضهخواندن حضرت آدم سخن به میان آمده است.
وی با بیان اینکه عمده مرثیه خوانیها پس از واقعه عاشورا در بین عامه مردم، شعرا، محدثین و علما رواج پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: شعرا نیز هنر شعر را در این عرصه به کار گرفتند و معارف ، مراثی و مناقب اهل بیت(ع) را به صورت شعر عرضه کردند.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی افزود: در واقع معارف اهل بیت و ماجراهایی که در ارتباط با این بزرگواران وجود آمده دارد هنر را در وادی شعر و ادبیات به کار گرفتند و این گونه دعبلها پیدا میشوند.
وی با اشاره به توجه خاص اهل بیت در دورههای مختلف به شعرا ابراز داشت: این توجه اهل بیت به شعرا نشان میدهد که هر کاری که به زیور هنر آمیخته شود بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و مقبول فطرت انسان و خداوند است.
امینفروغی در این زمینه به تاکیدات پیامبر(ص) به خواندن قرآن با صوت خوش اشاره کرد و گفت: پیامبر همچنین ارزش شعر حسانبن ثابت را مانند کسانی میداند که در میدان جنگ مشغول نبرد با دشمنان هستند.
وی افزود: قرآن نیز علاوه بر کلام، به زیورهای هنری مختلف آمیخته است.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی با بیان اینکه در طول تاریخ مردم اقوام مختلف برای القا احساسات خود از نوا استفاده میکردند، عنوان داشت: در واقع بشر از ابتدا الحان را در خدمت اعتقادات مذهبی بومی خود به کار میبرده است.
وی تصریح کرد: هر چند ما سندی مبنی بر زمان دقیق به وجود آمدن نوا در دست نداریم اما بشر در طول تاریخ بر اساس فطرت و بینش انسانی خود دریافته است که هر چه کار هنریتر باشد، چشمگیر تر و بیشتر قابل عرضه است.
امین فروغی تاکید کرد: از زمانی که مراثی با صنایع شعری و آرایههای ادبی درآمیخت و با قواعد فصاحت و بلاغت تلفیق شد، مقبول اهل بیت (ع) و عامه مردم قرار گرفت.
وی با اشاره به تاریخچهای از موسقی در ایران اظهارداشت: بعد از پیدایش اسلام با توجه به محدودیتهایی که اسلام برای موسیقی داشته است، موسیقی و اجرای الحان و نقمات صوتی و سازها روندشان در ایران کم میشود.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی با اشاره به وارد شدن اهل موسیقی به عرصه عزاداری امام حسین خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده برای موسیقی، اهل موسیق در قالب الحان، نقامات آیینی و دینی و تلفیق کردن با اشعار مرثیه کارشان را ادامه دادند.
بهرهگیری از علم موسیقی، لازمه کار مرثیهخوانان است
وی حفظ نقمات موسیقی و همچنین افزایش سطح کار نوحهخوانان با استفاده از دستگاههای موسیقی را از جمله آثاری نام برد که ورود اهل موسیقی به عرصه عزاداری امام حسین(ع) به همراه داشت.
امین فروغی با بیان اینکه اگر تعزیه خوان نبود ما چیزی به عنوان موسیقی ملی نداشتیم اظهارداشت: بسیاری از موسیقی دانان، خوانندگان و ... از جمله اقبال السطان، تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، عارف قزوینی، روحالله خالقی، بنان و... پرورش یافته دامن تعزیه و روضهخوانی هستند.
وی با اشاره به اینکه اساتید بزرگ موسیقی روضهخوانها هستند، خاطرنشان کرد: مرحوم صدر اصفهانی و تاج نیشابوری روضهخوانهایی بودند که موسیقی را حفظ و کارشان را هنرمندانه عرضه میکردند.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی بهرهگیری از علم موسیقی را لازمه کار مرثیهخوانان دانست و ابرازداشت: اگر گفته میشود روضهخوان موسیقی بداند نه اینکه به دنبال ساز برود بلکه باید به دنبال علم موسیقی بود و علم موسیقی یعنی اینکه علم ترتیب اصوات را یاد بگیرد و در این زمینه به اجتهاد برسد و بتواند در مرثیهخوانی از این علم بهره ببرد.
وی از قاریان قرآن همچون مصطفی اسماعیل و عبدالباسط به عنوان موسیقیدان یاد کرد و گفت: این افراد علم الحان و نقمات مختلف را شناخته و توانستهاند آنها را به زیبایی در خدمت قرائت قرآن بگیرند.
مرثیه خوانی باید به صورت هنرمندانه ارائه شود
امینفروغی با تاکید بر اینکه مرثیه خوانی باید به صورت هنرمندانه ارائه شود، اظهارداشت: مرثیه خوانی عرصهای است که هنرها و فنون مختلف را به کار گرفته است و اگر هنرمند مرثیه خوان در این هنرها کوتاه بیاید و بالنده نباشد کارش ناقص است.
وی شعرشناسی را یکی دیگر از ویژگیهای یک مرثیهخوان برشمرد و تاکید کرد: یک مرثیهخوان باید ادیب و شعر شناس باشد زیرا اگر با شعر آشنا نباشد به کارش لطمه خواهد خورد.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی افزود: اگر یک مرثیهخوان دامنه تحقیقات و اطلاعات خود را وسیعتر کند میتواند اشعاری را حتی از شاعرانی پیدا کند که که به پیشانی آنها مهر بیدینی خورده شده است در میان آثار آنها نمونههایی پیدا کند که اگر این اشعار در خدمت مرثیهخوانی قرار گیرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی خواستار گسترش تحقیق و پژوهش در حوزه مداحی شد و گفت: مداح و روضهخوان باید بداند که روضه خوانی صرفا گریاندن نیست بلکه باید اخلاق آفرین باشد و صفات رزیله را از بین ببرد.
امینفروغی تاکید کرد: هنرمند مرثیهخوان باید نتیجه تحقیق پژوهشگران را بگیرد و نتجه احساسات شاعران را درک کند و آن را در عرصه منبر به گوش مردم برساند تا این مرثیه مورد قبول و توجه مردم واقع شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه موسیقی و تعزیه در خدمت امام حسین(ع) و عزاداری با هم پیوند خوردهاند، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است دانستن استفاده صحیح از الحان و نقمات و به استخدام گرفتن این هنر سطح کار مرثیهخوانی را بالا میبرد.
رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی در پایان با بیان اینکه مرثیهخوانی هنری است که هنرهای مختلفی را در خود جای داده است تاکید کرد: هنرمند مرثیهخوان باید ضمن اینکه ادیب باشد با موسیقی، زبان عربی، تفسیر قرآن، روانشناسی مخاطب، هنر تصویری سازی، هنر وآیین سخن وری و... آشنایی کامل داشته باشد.
موسیقی در مقاطعی از سوی متدینین با ممنوعیت مواجه شده است
دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد مقدس جمکران نیز در این جلسه گفت: موسیقی در اسلام دچار مشکل نیست اما چون عمدتا در خدمت اهداف غیراسلامی و غیر انسانی بوده است در مقاطعی از سوی متدینین با ممنوعیت مواجه شده است.
حجت الاسلام مرتضی وافی با اشاره به اینکه نوحه میراث فرهنگی جامعه است، افزود: : اشعار زیادی مانند منطق الطیر عطار نیشابوری وجود دارد که می تواند مورد استفاده مرثیه خوانان قرار گیرد که البته نیازمند آشنایی با این منابع است.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه تصریح کرد: در مقاطعی موسیقی شرق و ایران به دلیل فضای دینی و نوع نگاه متدینین به جریان موسیقی دچار ممنوعیت شد.
وی بیان کرد که این نگاه به دلیل اینکه موسیقی عمدتا در خدمت لهو و لعب و دربار و سلاطین قرار گرفت و مسیر زلال موسیقی در خدمت جریانی قرار گرفت که کاربرد صحیحی برای آن پیدا نمی شد حاکم شد.
در پایان این نشست حجت الاسلام وافی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه و دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران از مولف کتاب «هنر مرثیه خوانی» تقدیر به عمل آورد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت علمی دفتر مطالعات هنر آیینی بر توجه اهل بیت(ع) به شعرا اشاره کرد و گفت: هر کاری که به زیور هنر آمیخته شود بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و مقبول فطرت انسان و خداوند خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی امینفروغی شامگاه جمعه در نهمین نشست از دوره دوم سلسله نشستهای چهل منزل تا اربعین که با موضوع «هنر مرثیهخوانی» گفت: مقوله مرثیه خوانی برای اهل بیت(ع) به ویژه مرثیهخوانی برای حضرت سیدالشهدا و ماجرای عاشورا دارای سابقهای بسیار دیرینه است تا آنجا که در کتب روایی و مقاتل ما از روضهخواندن حضرت آدم سخن به میان آمده است.
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