کشته شدن 14 عضو ناتو در ولایت زابل/ 22 کشته در شهر پیشاور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح چند ملیتی اعلام کرد که امروز جمعه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولایت قندوز در شمال افغانستان یک وسیله نقلیه ارتش ناتو منهدم شد.

همچنین در پی کشته شدن یک سرباز استرالیایی در افغانستان، آمار تلفات این کشور از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون به 17 تن رسید.

همچنین یک نظامی دیگر استرالیایی در نتیجه استفاده طالبان از تجهیزات انفجاری در افغانستان به شدت زخمی شد.

همچنین یک انفجار انتحاری ولایت خوست در شرق افغانستان را لرزاند. این انفجار انتحاری کاروان نظامیان خارجی را هدف گرفته بود و تاکنون هیچ گزارشی درباره آمار تلفات منتشر نشده است.

در همین حال طالبان مسئولیت این انفجار انتحاری را که در داخل یک اتومبیل بود، برعهده گرفت.

نیروهای افغانستان یک عامل انتحاری را که در تلاش برای حمله به پایگاه ارتش در ولایت زابل بود، کشتند و دو فرد دیگر را بازداشت کردند.

همچنین در سه انفجار مجزا در ولایت زابل 14 عضو ناتو کشته و سه تانک نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی منهدم شد.

خبر دیگر انفجار در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان 22 کشته برجا گذاشت.

خبر دیگر اینکه بانک جهانی موافقت خود را با اعطای مبلغ 6.2 میلیارد دلار به دولت پاکستان طی چهار سال مالی آینده اعلام کرد.