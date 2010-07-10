به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده، فرزاد آشوبی و میلاد میدوادی ملی پوشان استقلال که برای برگزاری اردو با تیمشان به اردبیل سفر کرده بودند، اردوی استقلال را ترک کردند.

این بازیکنان صبح امروز شنبه با نظر کادرفنی به تهران بازگشتند تا خود را به کادرفنی تیم ملی در تهران معرفی کنند. به دلیل فراهم نبودن بلیط هواپیما، ملی پوشان استقلال با اتوبوس به تهران بازگشتند.

تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد فردا یکشنبه تهران را به مقصد اتریش ترک می کند. البته از آنجایی که پرواز تیم ملی از دبی به اتریش است، ایمان مبعلی دیگر ملی پوش استقلال که در این شهر حضور دارد به تهران بازنمی گردد و از همان جا به کاروان تیم ملی اضافه می شود.