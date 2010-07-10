  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

اخبار کوتاه استقلال/

سه بازیکن استقلال اردو را ترک کردند / مبعلی در دبی به ملی‌پوشان می پیوندد

سه بازیکن استقلال اردو را ترک کردند / مبعلی در دبی به ملی‌پوشان می پیوندد

سه بازیکن تیم فوتبال استقلال برای همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در سفر به اتریش، اردوی آبی پوشان را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده، فرزاد آشوبی و میلاد میدوادی ملی پوشان استقلال که برای برگزاری اردو با تیمشان به اردبیل سفر کرده بودند، اردوی استقلال را ترک کردند.

این بازیکنان صبح امروز شنبه با نظر کادرفنی به تهران بازگشتند تا خود را به کادرفنی تیم ملی در تهران معرفی کنند. به دلیل فراهم نبودن بلیط هواپیما، ملی پوشان استقلال با اتوبوس به تهران بازگشتند.

تیم ملی فوتبال کشورمان بامداد فردا یکشنبه تهران را به مقصد اتریش ترک می کند. البته از آنجایی که پرواز تیم ملی از دبی به اتریش است، ایمان مبعلی دیگر ملی پوش استقلال که در این شهر حضور دارد به تهران بازنمی گردد و از همان جا به کاروان تیم ملی اضافه می شود.

کد مطلب 1114862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها