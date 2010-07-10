جزئیات مراسم تدفین پدر علم روباتیک/ تشییع پیکر کارولوکس از دانشگاه تهران

محمد صادق ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه دانشگاه تهران به مناسب درگذشت پروفسور کارولوکس استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و پدر علم روباتیک ایران افزود: مراسم تشییع پیکر این استاد روز دوشنبه از محل پردیس فنی دانشگاه تهران تا سر در دانشگاه انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: مراسم بزرگداشت این استاد در کلیسایی در خیابان 30 تیر صورت می گیرد و پس از آن پیکر این استاد در قبرستان ارامنه تهران به خاک سپرده می شود.

ضیایی یادآور شد: سایر برنامه های بزرگداشت این استاد در زمان مقتضی به اطلاع می رسد. استاد کارو لوکس استاد برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بود.

دکتر کارولوکس تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتری خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرده بود و در سال 1385 به دلیل فعالیت های منحصر به فرد آموزشی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی کامپیوتر، روباتیک و هوش مصنوعی به عنوان چهره ماندگار مهندسی کشور برگزیده شده بود.

کارو لوکس متولد سال 1328 در اصفهان بود. وی بنیانگذار و مدیر قطب کنترل و پردازش هوشمند و پدر علم روباتیک ایران بود. پرفسور کارو لوکس در 17 تیرماه 1389 دار فانی را وداع گفت.