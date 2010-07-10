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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

ضیایی به مهر خبر داد:

جزئیات مراسم تدفین پدر علم روباتیک/ تشییع پیکر کارولوکس از دانشگاه تهران

جزئیات مراسم تدفین پدر علم روباتیک/ تشییع پیکر کارولوکس از دانشگاه تهران

مشاور رئیس دانشگاه تهران از برگزاری مراسم تشییع پیکر استاد کارولوکس چهره ماندگار مهندسی کشور و پدر علم روباتیک کشور در روز دوشنبه 21 تیرماه خبر داد.

محمد صادق ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه دانشگاه تهران به مناسب درگذشت پروفسور کارولوکس استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و پدر علم روباتیک ایران افزود: مراسم تشییع پیکر این استاد روز دوشنبه از محل پردیس فنی دانشگاه تهران تا سر در دانشگاه انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: مراسم بزرگداشت این استاد در کلیسایی در خیابان 30 تیر صورت می گیرد و پس از آن پیکر این استاد در قبرستان ارامنه تهران به خاک سپرده می شود.

ضیایی یادآور شد: سایر برنامه های بزرگداشت این استاد در زمان مقتضی به اطلاع می رسد. استاد کارو لوکس استاد برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بود.

دکتر کارولوکس تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتری خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرده بود و در سال 1385 به دلیل فعالیت های منحصر به فرد آموزشی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی کامپیوتر، روباتیک و هوش مصنوعی به عنوان چهره ماندگار مهندسی کشور برگزیده شده بود.
 
کارو لوکس متولد سال 1328 در اصفهان بود. وی بنیانگذار و مدیر قطب کنترل و پردازش هوشمند و پدر علم روباتیک ایران بود. پرفسور کارو لوکس در 17 تیرماه 1389 دار فانی را وداع گفت.
کد مطلب 1114863

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