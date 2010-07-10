نماینده مردم نور در مجلس به فینال جام جهانی دعوت شد

احمد ناطق نوری با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در نور بازی های این دوره از جام جهانی را شگفت انگیز دانست و گفت: دو کشور هلند واسپانیا که تاکنون سابقه قهرمانی جام جهانی را نداشتند به فینال راه پیدا کردند در حالی که تیمهای صاحب نامی چون برزیل، آرژانتین، ایتالیا و آلمان به طور باورنکردنی از صعود بازماندند.

ناطق نوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه علت اصلی راه نیافتن ایران به جام جهانی افزود: فوتبال ایران در زمانیکه باید تمریناتش را افزایش دهد و تمام تلاشش برای صعود و راه یابی به جام باشد متاسفانه همواره به حاشیه می پردازد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تصریح کرد: کشاندن و پرداختن به حاشیه به جای اصل فوتبال یکی از مشکلاتی است که فوتبال ایران همواره با آن درگیرست.

وی به بازی های آسیایی کوانجو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی تا این بازی ها باقی نمانده اما هنوز تیم ها سازماندهی نشدند.

رئیس فدراسیون بوکس تاکید کرد: بازیهای آسیایی برای ایران یک اعتبار است اما با این وجود هنوز سازمان تربیت بدنی بودجه ها را به فدراسیون ها تخصیص نداده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر از حالا به فکر وتلاش جدی نباشیم بدون شک باید در این بازی ها شاهد افت تیم ها ایرانی باشیم.

بازی های آسیایی در روزهای پایانی مهرماه سال جاری درکوانجو برگزار می شود.