شرکت هزار جوان قمی در طرح نشاط معنوی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید حامد میرحسینی در محفل انس با قرآن کریم که شامگاه جمعه با حضور جوانان قمی و در راستای طرح نشاط معنوی در بوستان بنیادی قم برگزار شد، گفت: طرح نشاط معنوی به عنوان یکی از طرح‌های اوقات فراغت است که علاوه بر قم در سراسر کشور برگزار می‌شود.



وی ابراز داشت: برگزاری طرح اوقات فراغت تابستان جزو سیاست‌های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه است و هر ساله در کنار بقاع امامزادگان استان برگزار می‌شود و طی آن دانش‌آموزان و جوانان در ایام فراغت در طرح‌های معنوی شرکت می‌کنند.



رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم گفت: برگزاری این طرح‌ها با رویکرد توجه به محتوا و معنویت برگزار می‌شود که در طرح امسال هزار جوان شرکت کرده‌اند.



20 درصد از این عواید امامزادگان صرف مسائل فرهنگی می‌شود



میرحسینی با اشاره به رویکرد سازمان اوقاف و امور خیریه بیان داشت: اوقاف در دو زمینه بقاع متبرکه امامزادگان و همچنین موقوفات فعالیت می‌کند و در نظر دارد تا بقاع متبرکه را به قطب‌های فرهنگی تبدیل کند.



وی ادامه داد: در موضوع عواید امامزادگان 20 درصد از این عواید و همچنین نذوراتی که مردم به امامزادگان اهدا می‌کنند، صرف مسائل فرهنگی می‌شود تا بتوانیم در ترویج موضوعات فرهنگی تلاش کنیم.



رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم گفت: در زمینه موقوفات نیز بیش از 70 درصد موقوفات و نیات واقفان خیراندیش مربوط به مسائل فرهنگی است که در این راستا صرف خواهد شد.



حجت‌الاسلام میرحسینی تصریح کرد: بیش از 65 درصد از موقوفات نیز مربوطه به عزاداری امام حسین(ع) است که در ایام محرم و صفر طبق نیات واقفین صرف می‌شود.



رئیس اداره شهرستان اوقاف و امور خیریه قم اظهار داشت: باید در بوستان‌ها و تمامی فضاها موضوعات قرآنی و فرهنگی ترویج شده تا شاهد گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه باشیم.



وی در پایان با اشاره به برگزاری محفل انس با قرآن کریم در فضای بوستان گفت: برگزاری این طرح موضوعی بسیار مهم است و در گسترش مسائل فرهنگی در می‌تواند موثر باشد.

