بازگشت کاروان پرسپولیس به تهران / یکشنبه تست آمادگی جسمانی سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان تهرانی پس از 9 روز حضور در شهر دورتموند امروز شنبه به تهران باز می گردند تا ادامه تمرینات خود را در تهران برگزار کنند.

بازیکنان پرسپولیس صبح فردا یکشنبه در آکادمی انقلاب حاضر می‌شوند و زیر نظر کادر فنی تست آمادگی جسمانی می‌دهند. این تست به دلیل بررسی میزان آمادگی تک تک بازیکنان انجام می شود.

علیرضا حقیقی، غلامرضا رضایی و هادی نوروزی ملی پوشان پرسپولیس که قرار بود برای همراهی تیم ملی از آلمان به اتریش بروند به دلیل عدم مهیا شدن شرایط، امروز با تیم به تهران باز می گردند و مججدا فردا یکشنبه با تیم ملی راهی اتریش می شوند.