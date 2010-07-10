  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

اخبار کوتاه پرسپولیس/

بازگشت کاروان پرسپولیس به تهران / یکشنبه تست آمادگی جسمانی سرخپوشان

بازگشت کاروان پرسپولیس به تهران / یکشنبه تست آمادگی جسمانی سرخپوشان

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی کشور آلمان شده بودند، بعدازظهر امروز شنبه به تهران بازمی‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان تهرانی پس از 9 روز حضور در شهر دورتموند امروز شنبه به تهران باز می گردند تا ادامه تمرینات خود را در تهران برگزار کنند.

بازیکنان پرسپولیس صبح فردا یکشنبه در آکادمی انقلاب حاضر می‌شوند و زیر نظر کادر فنی تست آمادگی جسمانی می‌دهند. این تست به دلیل بررسی میزان آمادگی تک تک بازیکنان انجام می شود.

علیرضا حقیقی، غلامرضا رضایی و هادی نوروزی ملی پوشان پرسپولیس که قرار بود برای همراهی تیم ملی از آلمان به اتریش بروند به دلیل عدم مهیا شدن شرایط، امروز با تیم به تهران باز می گردند و مججدا فردا یکشنبه با تیم ملی راهی اتریش می شوند.

کد مطلب 1114884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها