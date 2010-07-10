به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از ساعت ۱۷ با حضور توفیق سبحانی، مهدی محبتی و نویسنده کتاب برگزار می‌شود.

در ابتدای نشست، عبدالحسین مختاباد بخش‌هایی از مثنوی را به صورت قطعات آوازی اجرا خواهد کرد.

مثنوی معنوی یکی از برترین آثار عرفانی کلاسیک فارسی است و به نظر بیشتر محققان، سرایش مثنوی بدون هدف از پیش‌ تعیین‌شده و بالطبع فاقد طرح و ساختار است اما دکتر سیدسلمان صفوی در کتاب "ساختار معنایی مثنوی معنوی"به بررسی ساختار روایی و موضوعی دفتر اول مثنوی پرداخته و دیدگاه عدم ساختار در مثنوی را مردود می‌شمارد. این کتاب به همت مرکز پژوهش میراث مکتوب انتشار یافته است.

مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم واقع است.