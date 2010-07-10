حقوق کارگران رعایت شود/ کارگران نسبت به کارمندان مقدم ترند

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعطیلی دو روزه یکشنبه و دوشنبه هفته جاری برای کارمندان دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها و عدم اجرای این تصمیم برای کارگران، با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تعطیل نبودن کارگران گفت: اولا باید ببینیم که دولت بر چه اساسی دو روز آینده را تعطیل اعلام کرده است.

اگر هوا گرم است همه را شامل کنید

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: اخیرا به دلایلی مانند پدیده گرد و غبار و به تازگی نیز گرمای بیش از حد و بی سابقه هوا در کشور، دولت تصمیم به تعطیلی دستگاهها و زیرمجموعه های خود کرده است که ما سئوال داریم آیا شرایط گرمای هوا و خطراتی که برای مردم دارد شامل کارگران نمی شود؟

علی بیگی با اشاره به اینکه اتفاقا کارگران به دلیل انجام کارهای فیزیکی و کار در فضاهای آزاد و مانند آن نسبت به کارمندان ارجحیت دارند، بیان داشت: حال ممکن است دولت بگوید من از حق خودم نسبت به زیرمجموعه های خود گذشت کرده ام و تصمیمی در مورد بخش خصوصی و کارخانجات نمی توانم بگیرم که این مسئله قابل پذیرش نیست چون راهکار دارد و دولت موظف به شفاف سازی است.

کارگران نسبت به کارمندان مقدم ترند

وی با تاکید بر اینکه از دولت توقع داریم که حقوق کارگران را رعایت کند و حداقل راهکاری نیز برای تعطیل شدن کار آنها بیاندیشد، افزود: هرچند ما کارگران با تعطیل شدن کار و تولد مخالفیم ولی وقتی به شرایط اضطراری و ناچاری مانند گرمای هوا می رسیم می توانیم از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنیم چون اگر گرمای زیاد برای مردم ضرر دارد این مسئله شامل کارگران نیز می شود و دولت موظف است برای آن فکری بکند.

سازمانهای کار کارمندان دولت هستند

این مقام مسئول در حوزه کارگری در این خصوص که رئیس سازمان کار استان تهران اعلام کرده که در مصوبه دولت تعطیلی کارگران قید نشده است، وی را مجری و کارمند دولت دانست و بیان داشت: خطرات جانی و ضررهای جسمی که ممکن است برای افراد داشته باشد کارگر و کارمند ندارد؛ بنابراین اگر برنامه تعطیلی است برای همه باید یکسان اجرا شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه در نظر نگرفتن کارگران در اینگونه مواقع توهین به این قشر زحمتکش و جامعه بزرگ است، گفت: ما راهکار منطقی این مسئله را استفاده کارگان از مرخصی خود می دانیم و نمی خواهیم بخش خصوصی، کارفرما و سرمایه گذار متضرر شود.