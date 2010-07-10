روزهای یکشنبه و دوشنبه در استان زنجان تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بنا به دستور استاندار زنجان با توجه به شدت گرمای حال حاضر در استان زنجان که بنا به اعلام هواشناسی این استان 38 درجه سانتیگراد بالای صفر است تنها دستگاههای خدماتی از جمله بانکها و بیمارستانها در این روزها باید به خدمات رسانی خود به مردم ادامه دهند.



به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و بی سابقه هوا و به منظور رفاه حال هم میهنان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی روزهای 20 و 21 تیر در تعدادی از استانها تعطیل است.



در این اطلاعیه تاکیدشده است: دستگاههای خدماتی از جمله بانکها و بیمارستانها در این روزها باید به خدمات رسانی خود به مردم ادامه دهند.



بر اساس این اطلاعیه ادارات دولتی در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، قم، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان، لرستان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد و قزوین در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل هستند.

در این اطلاعیه تاکید شده است در سایر استانها تصمیم گیری درباره تعطیلی بر اساس شرایط آب و هوایی و دمای هوا بر عهده استانداران است.



