به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات پایان ترم دانشگاه جامع علمی کاربردی در برخی مراکز این دانشگاه بر اساس تقویم امتحانات طی دو روز آینده برگزار خواهد شد و تعطیلی ادارات دولتی شامل امتحانات دانشگاه نخواهد شد.

دانشجویان معتکف دانشگاه جامع علمی کاربردی که موفق به شرکت در امتحانات پایان ترم خود نشده بودند بر اساس بخشنامه این دانشگاه امکان حضور در امتحانات مجدد را یافته اند و برخی امتحاناتی که در روزهای آتی برگزار می شود به همین دلیل است.

هیئت دولت در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و بی سابقه هوا و به منظور رفاه حال هم میهنان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی روزهای 20 و 21 تیر در تعدادی از استانها تعطیل است.