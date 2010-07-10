به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده : "بحثها و جدلهای اخیر بر سر ارائه و یا عدم ارائه جدول اکران فیلمهای سینمایی از سوی دولت، سبب شد تا یک بار دیگر موضوع نمایش در کانون توجه اهل فرهنگ و سینما قرار گیرد. بحرانی بودن وضعیت سینمای ایران در بخش نمایش، در ماهها و سالهای اخیر، حکایت از ضرورت تجدید نظر در نحوه انتخاب فیلمها برای نمایش عمومی دارد."
در ادامه این بیانیه تهیه کنندگان یادآور میشوند:"مطالبات افکار عمومی در مقطع زمانی کنونی ارتقا یافته و دیگر با سلیقه انتخابکنندگان فعلی فیلمها که شامل تعداد محدودی از سالن داران سینماست، منطبق نیست. اگر همچنان سالن داران بخواهند سلیقه ی خود را به مخاطبان سینما تحمیل کنند، اتهام رواج ابتذال از سینمای ایران مرتفع نخواهد شد. سالنداران عملا ثابت کردهاند که در انتخاب فیلمها اسیر گرایشهای اقتصادی خود هستند و برای نمایش فیلمها به جنبه های فرهنگی توجهی ندارند. البته تجربه یک سال اخیر ثابت کرده که آنها در تشخیصهای اقتصادی نیز راه خطا رفتهاند."
در ادامه میخوانیم: "توجه و گرایش بیش ازحد به وجه اقتصادی سینما،منجربه تضعیف بُعد فرهنگی سینما میشود. این چرخه معیوب تولید کنندگان را نیز به گرداب تولیدات سطحی میکشاند و نهایت این روند غیرعقلانی گریز و واپس زدگی مخاطب را به دنبال دارد. همان گونه که آثار و شواهد اولیه آن روز به روز عیانتر میشود. روند انتخاب فیلمها توسط آنها سینما را به قهقرا کشانده و بیم آن میرود سینمای ایران را به سالهای ابتدایی دهه پنجاه کشاند. سالهایی که در آن مردم سالنهای سینما را ترک کردند و فیلمهای ایرانی، صحنه را به نفع فیلمهای خارجی و بیگانه خالی کردند. همان طور که اینک پر کردن سالنها را با فیلمهای خارجی، آرزو میکنند و برای خالی نبودن عریضه درسالنهای سینما، فوتبال پخش مینمایند."
در ادامه این بیانیه تهیه کنندگان تاکید می کنند": اینک که معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته همچنان انتخاب فیلمها برای اکران به عهده اهل سینما باشد، شورای عالی تهیه کنندگان سینما که شامل مجمع فیلمسازان سینمای ایران، کانون تهیه کنندگان سینما و انجمن تهیهکنندگان مستقل سینما میشود، معتقد است برای بسامان سازی و برای ایجاد امکان نمایش عمومی فیلمهای ارزنده و مستقل، باید دست سالنداران از انتخاب فیلمهای اکرانی کوتاه شود. باید تهیه کنندگان، که اصلیترین بانیان تولید فیلمهای ارزشمند سینمای ایران هستند، تصمیمگیران اصلی اکران فیلمها باشند."
در پایان این بیانیه خاطر نشان شده است: "این تهیه کنندگان هستند که موجبات بالندگی سینماگران را در باروری ایدههای بکر فراهم میکنند و بنابراین آنها هستند که در انتخاب فیلمها برای اکران میتوانند صاحب تشخیص باشند. آنها میتوانند سینمای ایران را با سلایق مردم روزهمگام کنند وپاسخ گوی تمام گرایشات موجود در میان مردم باشند."
نظر شما