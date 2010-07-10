دکتر سیدحمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلات ادارات دولتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه تاکید کرد: امتحانات گروه های مختلف تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت در حال حاضر همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه در هفته جاری نیز امتحانات ادامه دارد با وجود تعطیلی اداری اعلام شده، تاخیری در برگزاری امتحانات نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: امتحانات گروه های تحصیلی مختلف علوم پزشکی طبق برنامه ای که پیش از این اعلام شده بود برگزار می شود و مراکز آموزشی به منظور برگزاری امتحانات تعطیل نیستند.

حسینی یادآور شد: تعطیلات اعلام شده در هیئت دولت بیمارستانها را مستثنی کرده است که این امر به معنی ادامه روند عادی خدمات رسانی درمانی در این روزها خواهد بود.

هیئت دولت روز شنبه 19 تیرماه 89 در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و بی سابقه هوا و به منظور رفاه حال هم میهنان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی روزهای 20 و 21 تیر در تهران و 18 استان دیگر تعطیل است.