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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

سفیر ایران در کی یف خواستار رفع مشکلات دانشجویان ایرانی در اوکراین شد

سفیر ایران در کی یف خواستار رفع مشکلات دانشجویان ایرانی در اوکراین شد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف در دیدار با مسئولان دانشگاهی اوکراین خواستار رسیدگی به ‏وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در اوکراین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی علی آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین در دیدار با ‏ماسکالنکو رئیس دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس اوکراین و ‏زاکاردونتس معاون بین الملل آن دانشگاه در خصوص همکاریهای علمی ‏و آکادمیک بین وزارتخانه های علوم و بهداشت ایران و اوکراین به بحث ‏و تبادل نظر پرداختند .

طرفین در این ملاقات، راههای گسترش مناسبات دو جانبه از طریق ‏انعقاد تفاهمنامه بین مراکز دانشگاهی و تبادل نظر بین مقامات ‏علمی، تبادل استاد و دانشجو در مقاطع بالاتر از کارشناسی ارشد ‏و ظرفیت های همکاری مراکز علمی و پزشکی دو کشور را به تفصیل ‏مورد رایزنی قرار داده و ارتقاء کمی و کیفی و تطبیق ‏استانداردهای بین المللی در اینگونه امور را خواستار شدند. 

اکبر قاسمی علی آبادی در این ملاقات دستاوردهای کشورمان در بخش ‏علوم پزشکی و فناوری های جدید و امکان انتقال تجربیات به طرف ‏اوکراینی را تبیین کرد و تبادل هیئت های علمی و پژوهشی و ‏اجرای مفاد موافقتنامه های منعقده در زمینه های آموزشی و ‏برگزاری کمیته علمی به منظور نظارت بر امور دانشجویان را مورد تاکید ‏قرار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین بر حل مشکلات دانشجویان ایرانی به ویژه رسیدگی به ‏وضعیت آموزشی و رفاهی و ارتقاء وضعیت خوابگاه های دانشگاه های ‏آنها و ارائه تسهیلات مناسب تاکید کرد.‏

کد مطلب 1114897

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