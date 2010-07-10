سفیر ایران در کی یف خواستار رفع مشکلات دانشجویان ایرانی در اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قاسمی علی آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین در دیدار با ‏ماسکالنکو رئیس دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس اوکراین و ‏زاکاردونتس معاون بین الملل آن دانشگاه در خصوص همکاریهای علمی ‏و آکادمیک بین وزارتخانه های علوم و بهداشت ایران و اوکراین به بحث ‏و تبادل نظر پرداختند .

طرفین در این ملاقات، راههای گسترش مناسبات دو جانبه از طریق ‏انعقاد تفاهمنامه بین مراکز دانشگاهی و تبادل نظر بین مقامات ‏علمی، تبادل استاد و دانشجو در مقاطع بالاتر از کارشناسی ارشد ‏و ظرفیت های همکاری مراکز علمی و پزشکی دو کشور را به تفصیل ‏مورد رایزنی قرار داده و ارتقاء کمی و کیفی و تطبیق ‏استانداردهای بین المللی در اینگونه امور را خواستار شدند.

اکبر قاسمی علی آبادی در این ملاقات دستاوردهای کشورمان در بخش ‏علوم پزشکی و فناوری های جدید و امکان انتقال تجربیات به طرف ‏اوکراینی را تبیین کرد و تبادل هیئت های علمی و پژوهشی و ‏اجرای مفاد موافقتنامه های منعقده در زمینه های آموزشی و ‏برگزاری کمیته علمی به منظور نظارت بر امور دانشجویان را مورد تاکید ‏قرار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین بر حل مشکلات دانشجویان ایرانی به ویژه رسیدگی به ‏وضعیت آموزشی و رفاهی و ارتقاء وضعیت خوابگاه های دانشگاه های ‏آنها و ارائه تسهیلات مناسب تاکید کرد.‏