کنسرت سراج در کرمانشاه برگزار نشد

محمد حامد پورجعفری مسئول برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهارداشت: تمامی اقدامات قانونی جهت برگزاری این کنسرت انجام گرفته بود و شورای تامین استان نیز مسئولیت حفظ نظم و امنیت این مراسم را برعهده داشت اما به رغم حضور فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه گروهی این کنسرت خیریه را برهم زدند.

وی افزود: افرادی که بلیت این کنسرت را در دست داشتند در هنگام ورود به تالار انتظار محل برگزاری این کنسرت با عده ای که با تجمع مقابل این تالار خواهان لغو این کنسرت بودند مواجه شدند.

پورجعفری ادامه داد: این گروه در مقابل درب ورودی این تالار به وسیله بلندگو اعلام کردند این کنسرتها غیرفرهنگی است.

مسئول برگزاری این کنسرت در کرمانشاه خاطرنشان کرد: بالاخره پس از گذشت مدتی از سوی مسئولان اعلام شد برگزاری این کنسرت به طور کامل لغو شده و افرادی که بلیت تهیه کرده اند از روز یکشنبه با مراجعه به مکانهایی که بلیت کنسرت را تهیه کرده اند، می توانند مبالغ پرداختی را پس بگیرند.

وی افزود: در حالی مسئولان اعلام کردند مردم برای بازپس گیری مبالغ پرداختی جهت بلیط مراجعه کنند که تمامی مبالغ جهت برگزاری هزینه شده است.

کنسرت موسیقی سید حسام الدین سراج قرار بود طی شبهای 18، 19 و 20 تیر ماه به همت جمعیت دانشجویی خیریه امام (علی) در کرمانشاه برگزار و تمام عواید حاصل از آن کنسرت صرف امور خیریه شود.