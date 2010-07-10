ناتو به کشتن غیرنظامیان افغان در ولایت پکتیا اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، این درحالی است که مقامات ناتو در ابتدا بر این موضوع پافشاری کردند که در نتیجه حمله به ولایت پکتیای افغانستان هیچ فردی کشته نشده و تنها هشت نفر زخمی شدند.

همچنین پنجشنبه گذشته در نتیجه حمله یک بالگرد ناتو به گروهی از نظامیان افغانی در ولایت غزنی پنج نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

به نوشته آنتی وار، مقامات ناتو با ابراز همدردی نسبت به خانواده افرادی که قربانی این حملات شدند، مسئولیت کامل حمله به ولایت پکتیا را برعهده گرفتند و پیش از این نیز تاسف خود را درباره حمله به ولایت غزنی اظهار داشته و بر این موضوع پافشاری کردند که قصد کشتار نظامیان افغانی را نداشته اند.

آنتی وار در ادامه می نویسد که کشتار غیرنظامیان درست در زمانی صورت می گیرد که ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در افغانستان درحال بازبینی در قوانین مشارکت با نیروهای افغانی است.