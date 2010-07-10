ایران پرچمدار بیداری، اتحاد و عزت ملتهای مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز بعثت پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد (ص)، رهبر انقلاب اسلامی امروز شنبه در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی در تهران و جمعی از قشرهای مختلف مردم، بعثت را مقطعی بسیار حساس و آغاز راهی برای حرکت در جهت سعادت انسانها و تأمین خواست های فطری و تاریخی بشر دانستند و تأکید کردند: بعثت پیامبر اسلام (ص) و آیین اسلام پیام آور عدالت، صلح، امنیت و آرامش، و سلامت برای انسانها است و سرانجام این راه توحیدی، براساس وعده صادق الهی، فلاح و رستگاری و پیروزی برای پویندگان آن است.



حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید مبعث نبی مکرم اسلام (ص)، بعثت را به دلیل گشوده شدن راههای عدالت، صلح، امنیت و آرامش و سلامت، بعثتِ رحمت الهی خواندند و افزودند: این راههای آرامش و امنیت از محیط درونی قلبی انسان تا محیط جامعه و محیط بین المللی امتداد یافته است و آن کسانی که در اسلام به عنوان معارضان این راههای رستگاری معرفی می شوند، همان افراد و جریانهایی هستند که با سعادت واقعی بشریت مخالفند.



ایشان با اشاره به آیات قرآن کریم و سیره نبوی که مسلمانان را به ایستادگی در مقابل معارضان سعادت بشریت فرا می خواند، خاطرنشان کردند: اسلام همه انسانها را با استدلال روشن به زندگی سعادت آمیز در زیر سایه صلح و عدالت و امنیت دعوت می کند اما در مقابل کسانی که معارض این راه هستند، دستور به ایستادگی قاطعانه و غیرمنفعلانه می دهد.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در طول تاریخ، معارضینِ راه نورانی سعادت بشریت، جنگ را نه برای استقرار عدالت و صلح بلکه برای توسعه قدرت، گسترش بی عدالتی و سلب امنیت انسانها به راه انداخته اند و امروز نیز قدرتهای مسلط و مستکبر دنیا، با استفاده از فناوریهای جدید و تسلیحات پیشرفته از جمله سلاح هسته ای، همان مسیر جاهلیت را با ظاهری مدرن ادامه می دهند.



حضرت آیت الله خامنه ای تسلیحات نظامی قدرتهای استکباری و هزینه سرسام آور آنها را یکی از مسائل غم انگیز دنیای امروز خواندند و خاطرنشان کردند: تا زمانی که ابرقدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی باشند، جنگ، ناامنی و بی عدالتی در جهان ادامه خواهد داشت.



ایشان با تأکید بر اینکه در طول 45 سال از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1990 میلادی، فقط سه هفته در دنیا جنگ وجود نداشته است، افزودند: این جنگ ها را همان کسانی به پا می کنند که رتبه اول تولید تسلیحات را دارند و به دنبال کسب منافع حاصل از فروش جنگ افزارهای نظامی خود هستند و ادعای امریکا مبنی بر جنگ برای استقرار امنیت و عدالت، دروغ محض است.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آمارهای رسمی در خصوص هزینه نظامی 600 میلیارد دلاری امریکا در سال گذشته میلادی تأکید کردند: این جنگ افزارهای نظامی، صرف سرکوب ملت مسلمان افغانستان، در قبضه نگه داشتن ملت عراق و همچنین کمک به رژیم خبیث صهیونیستی برای ملتهب نگه داشتن خاورمیانه می شوند.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: امروز متأسفانه چنین نظام طاغوتی جاهلانه ای، در دنیا و بر زندگی انسانها حاکم است اما چون این روش برخلاف سنت الهی در آفرینش و برخلاف حق است، از بین رفتنی است و نشانه های زوال آن نیز آشکار شده است.



ایشان با اشاره به تغییر شرایط دنیا و بیداری اسلامی روزافزون در دنیای اسلام افزودند: یکی از دلایل آغاز زوال قدرتهای استکباری، بیداری اسلامی مسلمانان است که موجب شده این قدرتها، توانایی گذشته را نداشته باشند و شرایط کنونی امریکا در مقایسه با گذشته، مؤید این مطلب است.



رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت اتحاد بیش از پیش مسلمانان خاطرنشان کردند: معارضین راه توحید و راه سعادت بشریت، در هر نقطه ای که بیداری اسلامی بیشتر باشد، احساس خطر بیشتری می کنند و به همین دلیل است که امروز، دشمنی ها با جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.



حضرت آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار بیداری، اتحاد و عزت ملتهای مسلمان دانستند و تأکید کردند: 31 سال است که قدرتهای استکباری علیه نظام اسلامی تلاش می کنند و 31 سال است که با وجود همه این دشمنی ها، جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، قویتر و ریشه دارتر از گذشته شده است.



ایشان با تأکید بر اینکه این روند همچنان ادامه خواهد داشت و وعده صادق خداوند، زوال و نابودی باطل است افزودند: هرچه بر میزان دشمنی ها افزوده شود، عقبه های مردمی در دنیای اسلام بیشتر خود را بازخواهند یافت و ملتها و دولتهای اسلامی نیز باید بیش از پیش اعتماد به نفس داشته باشند و از قدرتهای مستکبر نهراسند زیرا نیروی آنها جعلی و غیرواقعی و رو به زوال است.



در ابتدای این دیدار دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور با تبریک مبعث پیامبر اسلام (ص)، هدف و حقیقت بعثت را دعوت به دین حنیف منطبق بر فطرت انسانها و نجات انسانیت برشمرد و گفت: پیام بعثت پیامبر اسلام (ص)، عبودیت خدا، کلمه توحید، برپایی عدالت، ایستادگی در برابر طاغوتها و شیاطین است که نتیجه آن فلاح و رستگاری انسانها است.



رئیس جمهور با اشاره به هراس روزافزون قدرتهای شیطانی از بیداری فطرتهای انسانی تأکید کرد: همانگونه که خداوند وعده کرده، صالحان وارث زمین خواهند شد و ثمره بعثت پیامبر اسلام (ص) با رهبری فرزند برومندش حضرت حجت (عج)، به بار خواهد نشست.