اردوی مشترک کشتی گیران عراقی در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از اردوی کشتی گیران عراقی گفت: تیم ملی کشتی عراق با 17کشتی گیر آزاد و فرنگی کار از سه روز قبل در آمل حضور دارد.

جعفر سروری افزود: کشتی گیران عراقی در این مدت در سالن ورزشی شهید قنبری آمل تمرینات آماده سازی خود را پیگیری می کنند.

وی در خصوص تمرین مشترک کشتی گیران عراقی نیز تصریح کرد: کشتی گیران عراقی عصر امروز در آخرین روز اقامتشان در آمل با منتخب کشتی گیران باشگاه روستای "وسطی کلا" تمرین مشترک برپا می کنند.

رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل اضافه کرد: برگزاری اردوهای تمرینی با کشتی گیران خارجی باعث انگیزه کشتی گیران این شهرستان می شود.

سروری ادامه داد: کشتی گیران نوجوان آملی به حضور و روبروشدن با کشتی گیران خارجی نیاز دارند چرا که این اقدام آنان را در مصاف های بین المللی آماده تر می کند.

وی خاطرنشان کرد: کاروان کشتی گیران آزاد و فرنگی کارعراقی پس از پایان رقابتهای کشتی بین المللی جام کودک در گرگان به آمل سفر کردند.