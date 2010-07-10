قرارداد کشت دانه روغنی سویا در 12 هزار هکتار اراضی مازندران منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از اراضی سویا کاری آمل گفت: در این خصوص با شش هزار و 577 کشاورز سویا کار مازندرانی قرار داد کشت منعقد شد.

وی افزود: این مقدار قرار داد کشت در مقایسه با سال گذشته بیش از28 درصد افزایش داشته است.

ابطالی اضافه کرد: با توجه به ادامه خشکی هوا و عدم بارش باران انعقاد قرارداد با سویا استان مازندران با کمی تأخیر مواجه شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در این راستا در سطح هشت هزار و 794 هکتار از اراضی این استان بذرکاری شده است، تصریح کرد: تاکنون حدود شش هزار هکتار از اراضی سویا کاری شده مازندران سبز شده است.

ابطالی ادامه داد: به منظور حمایت از کشاورزان سویا کار نیز تاکنون در سطح سه هزار و 321 هکتار نیز بیمه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مقدار 829 تن بذر از ارقام اصلاح شده، حدود 599 تن کود اوره، 599 تن کود فسفات، 4 تن کود پتاس، 31 تن کود گوگرد، 10 هزار و 779 پاکت باکتری و چهار هزار و 660 لیتر سم علف کش قبل از کاشت ترفلان در راستای توسعه کشت دانه روغنی سویا در بین کشاورزان سویا کار توزیع شد.

مازندران از مناطق مهم و مستعد کشور برای کشت دانه های ر روغنی سویا است.

دانه روغنی سویا سرشار از مواد پروتئینی است.