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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

24 شهر در آستانه گرمای 50 درجه/ دمای 11استان به بالای 40 درجه می رسد

24 شهر در آستانه گرمای 50 درجه/ دمای 11استان به بالای 40 درجه می رسد

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی در 11 استان کشور طی دو روز آینده درجه گرمای هوا به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، دمای هوا در استانهای ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان و یزد در دو روز آینده، یکشنبه و دوشنبه، از 40 درجه سانیگراد بالاتر می رود.


این گزارش حاکی است دمای هوا در سایر استانهای کشور به حداکثر 33 تا 40  می رسد. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز هم بیشینه دمای هوا در 11 استان کشور بیش از40 درجه است.

همچنین بر اساس آمار جوی روزانه از ایستگاههای هواشناسی در سطح کشور منتشر شده در روز جاری، بیشینه دمای هوا در برخی شهرها به 50 درجه نزدیک شده است.

بر اساس این گزارش بیشینه دمای هوا در شهر دهلران به  49 درجه، صفی آباد دزفول 4/48 درجه، بستان 7/48، اهواز 2/46، مسجد سلیمان 4/47، رامهرمز 46، زابل 46، دره‌شهر 4/47، شهداد 5/48، کوه سفید 2/45، قصر شیرین 4/48، شوشتر 2/47، سومار (از توابع قصر شیرین) 9/46، لومار (از توابع ایلام) 46، حسینیه (از توابع اندیمشک) 7/48، سپیددشت (از توابع خرم‌آباد) 2/45، لالی (در استان خوزستان) 5/47، زهک زابل 5/45، گرمسار 2/46، مهران 2/50، کاشان 45، پلدختر 5/46، گتوند 4/46 و دمای شهر شوش 5/47 درجه رسیده است.

کد مطلب 1114930

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