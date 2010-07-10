"جیو": تست دوپینگ نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، فن برنکهورست 35 ساله پس از پیروزی 3 بر 2 هلند مقابل اروگوئه از سوی برگزارکنندگان رقابت ها به بخش کنترل دوپینگ رفت و برای همین جشن حضور در مرحله نهایی این رقابت ها به همراه سایر هم تیمی هایش را از دست داد.

وی به "دیلی رکورد" گفت: دیدار با اسپانیا آخرین بازی دوران بازیگری من محسوب می شود و حاضر نخواهم شد در تست دوپینگ شرکت کنم. پس از بازی با اروگوئه در حالی که هم تیمی های من در رختکن شادی می کردند، من یک ساعت و 15 دقیقه در اتاق تست دوپینگ بودم.

کاپیتان هلند افزود: این واقعا شرم آور است چرا که من شادمانی به همراه سایر اعضای تیم را از دست دادم اما دوباره نمی خواهم این وضعیت تکرار شود.

تیم فوتبال هلند یکشنبه شب در دیدار نهایی نوزدهمن دوره رقابت های جام جهانی در ورزشگاه "ساکر سیتی" ژوهانسبورگ با اسپانیا دیدار خواهد کرد.