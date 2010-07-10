۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

وزارت بهداشت اعلام کرد/

مراکز بهداشتی- درمانی دولتی یکشنبه و دوشنبه تعطیل نیستند

تمام مراکز بهداشتی- درمانی اعم از آموزشی و غیرآموزشی یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیر ماه تعطیل نیستند و به ارائه خدمات می­پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع­رسانی وزارت بهداشت، در پی اعلام هیئت دولت مبنی بر تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیر ماه در برخی استانهای کشور به دلیل گرمای هوا و صرفه­جویی در مصرف انرژی، وزارت بهداشت طی اطلاعیه­ای اعلام کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه هیچکدام از مراکز بهداشتی - درمانی اعم از آموزشی و غیرآموزشی تعطیل نبوده و این مراکز طبق روال معمول به ارایه خدمات بهداشتی- درمانی می­پردازند.

بر اساس این اطلاعیه، وزارت بهداشت از پزشکان و تمام پرسنل بهداشتی- درمانی خواست طبق برنامه قبل در محل کار خود حاضر شده و به ارائه خدمات بپردازند.

