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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

استان گلستان هم یکشنبه و دوشنبه تعطیل است

استان گلستان هم یکشنبه و دوشنبه تعطیل است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه 89 تعطیل است.

جواد قناعت دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اقدام به دلیل گرمای بیش از حد دما در بسیاری از شهرهای استان و رفاه حال شهروندان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: دمای هوا در برخی شهرهای استان نطیر مراوه تپه بیش از 45 درجه سانیتگراد بالای صفر گزارش شده است.
 
استاندار گلستان افزود: فعالیت بیمارستانها و بانکهای گلستان در دو روز آینده به قوت خود باقی خواهد ماند.
 
به گزارش مهر، هیئت دولت در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و بی سابقه هوا و به منظور رفاه حال هم میهنان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی روزهای 20 و 21 تیر در تعدادی از استانها تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه ادارات دولتی در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، قم، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان، لرستان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد و قزوین در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل هستند.
 
در این اطلاعیه تاکید شده است : در سایر استانها تصمیم گیری درباره تعطیلی بر اساس شرایط آب و هوایی و دمای هوا بر عهده استانداران است.
 
تاکنون استانداران استان های زنجان و خراسان شمالی نیز پس از اطلاعیه دولت و گرمای بیش از حد هوا در استان های خود نسبت به تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استانهای خود اقدام کردند. 
کد مطلب 1114946

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