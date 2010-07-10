استان گلستان هم یکشنبه و دوشنبه تعطیل است

جواد قناعت دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اقدام به دلیل گرمای بیش از حد دما در بسیاری از شهرهای استان و رفاه حال شهروندان انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: دمای هوا در برخی شهرهای استان نطیر مراوه تپه بیش از 45 درجه سانیتگراد بالای صفر گزارش شده است.

استاندار گلستان افزود: فعالیت بیمارستانها و بانکهای گلستان در دو روز آینده به قوت خود باقی خواهد ماند.

به گزارش مهر، هیئت دولت در اطلاعیه ای اعلام کرد به دلیل گرمای شدید و بی سابقه هوا و به منظور رفاه حال هم میهنان و صرفه جویی در مصرف انرژی، ادارات دولتی روزهای 20 و 21 تیر در تعدادی از استانها تعطیل است.



بر اساس این اطلاعیه ادارات دولتی در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، قم، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سمنان، لرستان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد و قزوین در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل هستند.

در این اطلاعیه تاکید شده است : در سایر استانها تصمیم گیری درباره تعطیلی بر اساس شرایط آب و هوایی و دمای هوا بر عهده استانداران است.

تاکنون استانداران استان های زنجان و خراسان شمالی نیز پس از اطلاعیه دولت و گرمای بیش از حد هوا در استان های خود نسبت به تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استانهای خود اقدام کردند.