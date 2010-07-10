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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

بکهام: دوست دارم اسپانیا قهرمان جهان شود

بکهام: دوست دارم اسپانیا قهرمان جهان شود

دیوید بکهام ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست هلند به عنوان قهرمانی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال هلند و اسپانیا یکشنبه شب در دیدار نهایی نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی در ورزشگاه "ساکرسیتی" ژوهانسبورگ مقابل هم صف آرایی می کنند.

دیوید بکهام، بازیکن تیم ملی انگلستان، به" یاهو" گفت: هلند و اسپانیا دو تیمی هستند که همواره جذاب ترین فوتبال دنیا را ارائه کرده اند با این حال هرگز موفق به بردن جام جهانی نشده اند. من فکر می کنم این دو در دیدار نهایی رقابت نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. اسپانیا مهره هایی چون ژاوی، اینیستا و آلونسو را به خدمت دارد و در تیم ملی هلند اشنایدر، روبن و فن پرسی بازیکنان توانایی هستند که همین امر، دیدار این دو تیم را جذاب می سازد.

وی با بیان اینکه ترجیح می دهد اسپانیا برنده این دیدار شود، افزود: دوست دارم اسپانیا جام را به خانه ببرد چراکه من به شخصه دوستان زیادی آنجا دارم ضمن اینکه پسران من هم طرفدار اسپانیا هستند و با لباس این تیم در دیدار نهایی حاضر خواهند شد. اسپانیا چهره تیم های برنده را دارد البته، دیدار نزدیکی را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 1114947

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