دولت جدید عراق ماه آینده میلادی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "اور" عراق، ایاد علاوی پیش بینی کرد به زودی در بحران سیاسی عراق گشایشی به وجود آید و دولت جدید طی ماه آگوست تشکیل شود.



ایاد علاوی که همچون نوری المالکی نخست وزیر عراق برای دیدار با مقامهای بلندپایه لبنان به بیروت سفر کرده بود، پس از دیدار با سعدالحریری نخست وزیر لبنان گفت : امیدواریم دولت جدید عراق ماه آینده میلادی تشکیل شود.



وی افزود : امیدواریم به زودی این مسئله را پایان دهیم و پیش بینی می کنم در پایان این ماه شاهد روشن شدن بیشتر وضعیت دولت و روسای سه گانه(ریاست جمهوری، نخست وزیری و پارلمان) باشیم.



رئیس فهرست العراقیه گفت : امور در مسیر صحیح خود حرکت می کند و معتقدم مذاکرات میان گروههای مختلف در حال حاضر به مراحل نهایی خود رسیده است.



به گفته علاوی، نخست وزیر لبنان نیز عراقی ها را ترغیب کرده است دولت مشارکت ملی را تشکیل دهند.



این در حالی است که پافشاری فهرست العراقیه بر آنچه حق خود برای تشکیل دولت جدید عراق می خواند و ناکامی گروههای تشکیل دهنده اتحاد ملی در دستیابی به توافق درباره نامزد نخست وزیری، روند تشکیل دولت جدید را با ابهام و پیچیدگی بیشتری روبرو کرده است.