وضعیت دانشگاهها و امتحانات دانشجویان در تعطیلات دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اطلاعیه دولت ادارات دولتی را در برمی گیرد و تنها بانک ها و بیمارستانها به عنوان مراکز خدمات رسانی از این تعطیلات مستثنی اعلام شده اند، وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرده است که امتحانات دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس برنامه از پیش اعلام شده برگزار می شود.

دانشگاههای علوم پزشکی دایر است و امتحانات برگزار می شوند

دکتر سیدحمید حسینی مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت به مهر گفت: کلیه امتحانات دانشگاههای علوم پزشکی و گروه های وابسته با وجود تعطیلی ادارات دولتی در دو روز آینده در موعد مقرر برگزار می شود و تاخیری در آن ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: امتحانات گروه های مختلف تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت در حال حاضر همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه در هفته جاری نیز امتحانات ادامه دارد با وجود تعطیلی اداری اعلام شده، تاخیری در برگزاری امتحانات نخواهیم داشت.

حسینی خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشجویان در امتحانات شرکت نکنند، امتحان مجدد از آنها گرفته نمی شود. امتحانات گروه های تحصیلی مختلف علوم پزشکی طبق برنامه ای که پیش از این اعلام شده بود برگزار می شود و مراکز آموزشی به منظور برگزاری امتحانات تعطیل نیستند.

حسینی یادآور شد: تعطیلات اعلام شده در هیئت دولت بیمارستانها را مستثنی کرده است که این امر به معنی ادامه روند عادی خدمات رسانی درمانی در این روزها خواهد بود.

امتحانات دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شوند

همچنین بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، امتحانات پایان ترم این دانشگاه بر اساس تقویم امتحانات برگزار می شود و با وجود تعطیلی ادارات دولتی مراکزی که پیش از این برگزار نشده بود، برقرار است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرده است امتحانات بر اساس تقویم اعلام شده طی دو روز آینده برگزار خواهد شد و تعطیلی ادارات دولتی شامل امتحانات دانشگاه نخواهد شد.

دانشجویان معتکف دانشگاه جامع علمی کاربردی که موفق به شرکت در امتحانات پایان ترم خود نشده بودند بر اساس بخشنامه این دانشگاه امکان حضور در امتحانات مجدد را یافته اند و برخی امتحاناتی که در روزهای آتی برگزار می شود به همین دلیل است.

دانشگاه آزاد هم تعطیل نیست

در این میان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است که امتحانات پایان ترم این دانشگاه فردا و پس فردا (یکشنبه و دوشنبه) برگزار می‌شود.

بر این اساس واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی طبق روال قبلی و بر اساس برنامه های ارائه شده نسبت به برگزاری امتحانات پایان ترم اقدام می کنند.