کاپلو ستاره های انگلیس را کنار می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آو ذ ورلد، جان تری، فرانک لمپارد، اشلی کول و استیون جرارد بازیکنانی هستند که روی سخن سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال انگلستان با آنهاست. انگلیسی ها از ماه سپتامبر وارد دیدارهای مقدماتی یورو 2012 می شوند و کاپلو در خصوص از بین بردن نشانه های شکست در رقابت های جام جهانی، تردید به خود راه نخواهد داد.

این در حالی است که اتحادیه فوتبال انگلستان هم از تصمیمات کاپلو به مدت دو سال دیگر دفاع خواهد کرد. کاپلو گفت: پایان دوران بازیگری برخی از بازیکنان فرا رسیده است. ما باید بازیکنان جوان تر را به تیممان بیاوریم.

کاپلو اسامی تیم جوان خود را برای بازی دوستانه ماه آینده مقابل مجارستان در ومبلی اعلام خواهد کرد. جک راد ول، هافبک اورتون، جک ویلشر و کایرن گیبس، بازیکنان آرسنال و اندی کارول، مهاجم نیوکاسل، در فهرست تیم فوتبال انگلستان برای این دیدار قرار دارند.