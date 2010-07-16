آبیاری مزارع سبزی با فاضلاب تصفیه شده از نظر محیط زیست مجاز است

دکتر کاظم ندافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت بهداشت در خصوص آبیاری مزارع کشت سبزی در حومه تهران و شهرهای دیگر کشور با فاضلاب اطلاعاتی را جمع آوری کرده است.

پیش از این حمید محمودی، سرپرست گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ممنوعیت آبیاری مزارع سبزیجات با فاضلاب گفته بود که همچنان شاهد آبیاری برخی مزارع با آب فاضلاب هستیم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: از نظر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری محصولاتی که خام خورده می شود مجاز است و فقط در مورد بعضی صیفی جات هستند استفاده از فاضلاب تصفیه شده غیرمجاز و جرم تلقی می شود.

ندافی در عین حال تاکید کرد: در حال حاضر موضوع آلودگی مزارع سبزی به این شدت که عنوان می شود، نیست. البته اگر چنین مواردی مشاهده شود برخورد می شود.

وی در ادامه افزود: خیلی جاها آبیاری فضاهای سبز با استفاده از این آبها منعی ندارد.

ندافی با تاکید بر اهمیت آموزش به مردم در هنگام استفاده از محصولاتی که خام خورد می شود، تصریح کرد: ممکن است این آلودگی در سایر زمینهای مزارع کشت سبزی هم وجود داشته باشد. بنابراین بهتر است که نحوه شستشو و مصرف این قبیل سبزیجات آموزش داده شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین به آموزش کشاورزان و رعایت بهداشت کشاورزی اشاره کرد و افزود: با وزارت جهادکشاورزی در مورد کشت جایگزین در این مزارع گفتگو شده به نحوی که بتواند منافع اقتصادی سبزیکاران را تامین کند.

به گفته کارشناسان بهداشت محیط، بروز آلودگیهای میکروبی و شیمیایی از عوارض آبیاری سبزیجات با فاضلاب است که به علت جذب فلزات سنگین در گیاهان رخ می دهد.