آمادگی مقاومت توطئه های صهیونیستی را خنثی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار،"محمد رعد" رئیس فراکسیون حزب الله با اشاره به تحرکات در منطقه و جنوب لبنان، این اقدامات را در راستای سیاستهای غرب دانست.

رعد در ادامه ضمن اشاره به طرحهای رژیم صهیونسیتی بعد از جنگ سی وسه روزه خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل قبلا محاسبات کمتری برای رسیدن به خواسته های خود انجام می داد اکنون باید محاسبات زیادتری را قبل از هرگونه ماجراجویی علیه لبنان انجام دهد.

ازسوی دیگر "علی فیاض" عضو فراکسیون مقاومت ضمن ابراز خرسندی از مصالحه صورت گرفته میان اهالی جنوب ونیروهای یونیفل ابرازامیدواری کرد موضوع به طور نهایی حل وفصل گردد.

وی برپایبندی یونیفل به قطعنامه 1701 و عمل به مفاد آن در راستای عقب نشینی نظامیان اشغالگر ازهمه اراضی لبنان تاکید کرد.

فیاض با اشاره به مواضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درحمایت از رژیم صهیونستی، این مواضع را پایمال کننده کرامت مسلمانان دانست.