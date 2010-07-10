استاندار گیلان هم روزهای یکشنبه و دوشنبه را تعطیل اعلام کرد

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به نظر کارشناسی اداره کل هواشناسی در خصوص افزایش دمای استان در روزهای آتی و افزایش احتمالی قطع برق به منظور رفاه حال شهروندان گیلانی، میهمانان و گردشگران و صرفه جویی در مصرف انرژی روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه سال جاری تعطیل خواهد بود.

وی یادآورشد: این تطیلی شامل حال دستگاهها، ادارهها و شرکتهای امدادی و خدمات رسان مانند شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، شرکت توزیع برق گیلان، شرکت آب منطقه ای گیلان، شرکت آب و فاضلاب شهری استان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، شرکت گاز استان، شرکت توزیع گاز استان، اداره کل ره و ترابری استان، هلال احمر و واحدهای درمانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی، واحدهای خدماتی شهرداریهای استان، شرکت پخش و توزیع فرآورده های نفتی، واحدهای عمرانی و خدماتی مخابرات، بانکها، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان غله و سازمان بازرگانی استان نخواهد بود.