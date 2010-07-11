روبن: ترجیح می دهم زشت بازی کنیم اما قهرمان جهان شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هلند فردا یکشنبه در بازی نهایی نوزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی در ورزشگاه "ساکرسیتی" با اسپانیا دیدار خواهد کرد.

بر پایه گزارش سان، آرین روبن گفت: ترجیح می دهم زشت بازی کنیم و ببریم تا اینکه زیبا بازی کنیم و ببازیم. هلند همواره می تواند بر روی سازماندهی خوب خود تکیه کند. ما در دیدار نهایی رقابتهای جام جهانی هستیم و این اصلا معنی ندارد که چطور بازی کرده ایم و به این مرحله رسیده ایم.

وی که در این دیدار با برخی از هم تیمیهای پیشین خود در رئال مادرید رو به رو خواهد شد افزود: در فوتبال بسیاری از چیزها هستند که اهمیتی ندارند. من دوست نمی خواهم قهرمانی می خواهم.