برگزاری دوره بازآموزی کنوانسیون مارپل در بندر انزلی

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره آموزشی تئوری - عملی بازآموزی کنوانسیون مارپل با همکاری اداره کل استانداردها، آموزش و گواهینامه های دریانوردی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در بندر انزلی برگزار شد.

وی اظهارداشت: این دوره آموزشی با هدف به روز رسانی اطلاعات کارشناسان مراکز مقابله با آلودگی، کنترل و بازرسی بنادر و همچنین استفاده از حضور فعال و کاربردی این کارشناسان برگزار شد.

مدیرکل بنادر گیلان یاد آورشد: در این دوره، مطالب کلیدی شش ضمیمه کنوانسیون مارپل به بحث گذاشته شد و همچنین طی بازدید از دو فروند کشتی مستقر در اسکله مطالب طرح شده در کلاس به ‌صورت عملی بر روی کشتی ها مورد بررسی و استفاده قرارگرفت و در ادامه نیز، موارد مشاهده شده با توجه به مفاد کنوانسیون و ضمائم آن بین کارشناسان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.



کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL)، در سال 1973 با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا از سوی IMO به تصویب رسید و به دنبال آن از سوی پروتکل 1978 اصلاح شد، این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتیها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا بوسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادراست.



کاربرد کنوانسیون مشمول کشتی های که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشته باشند و همچنین کشتی های که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را ندارند ولی تحت نظر آنها بهره برداری می شوند، است.



هرگونه تخلف از الزامات کنوانسیون ممنوع است و مجازاتها باید تحت قوانین دستگاه اجرایی کشتی متخلف صورت گیرد و همچنین هرگونه تخلف در منطقه تحت حاکمیت هر دولت عضو ممنوع بوده و مجازاتها باید تحت مقررات همان دولت عضو باشد.

چنانچه تخلیه و یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از مواد که حاوی چنین مواد مضری باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون شود را برای مرجع دریایی دولت صاحب پرچم کشتی تهیه و ارائه کند و هنگامیکه یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت کرد باید بلافاصله مرجع دریایی کشتی آلوده کننده را از وقوع سانحه آلودگی مطلع کند.

در صورتی که یک سانحه در بردارنده اثرات مضر مهمی برای محیط زیست باشد، دولتهای عضو باید به سانحه رسیدگی و متخلفان به دادگاه معرفی و مجازاتها باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری کند.



ضمائم مارپل نیز شامل مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت، مقررات برای کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله، مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده، مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتی ها، مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط از زباله کشتی ها و مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی است.



دولت جمهوری اسلامی ایران به سه ضمیمه یک ، دو و پنج آن در سال 1381 و ضمایم چهار، سه و شش در سال 1388ملحق شده و بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپل، بنادر باید به تسهیلاتی در جهت دریافت مواد زائد از کشتیها مجهز شوند و مواد زائد مربوط به مواد نفتی و ضایعات نفتی، روغن سوخته و اسلاج، آب خن و زباله را از شناورها دریافت می کند.