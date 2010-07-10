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۱۹ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

سفیر فرانسه در بغداد:

عراق دیگر تهدیدی برای منطقه نیست

عراق دیگر تهدیدی برای منطقه نیست

سفیر فرانسه در عراق با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای بازگردانیدن عراق به جامعه جهانی، این کشور را تهدیدکننده منطقه و جهان ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "بوریس بوالون" با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای خروج عراق از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل، گفت: عراق دیگر تهدیدی برای منطقه و جهان به حساب نمی آید.

سفیر فرانسه ضمن تاکید بر لزوم بازگشت عراق به جامعه جهانی افزود: فرانسه در راستای خروج عراق ازتحت فصل هفتم ازهیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

بوالون همچنین گفت: بسیاری از شرکتهای فرانسوی خواهان مشارکت در پروژه های بهداشتی و برق عراق هستند.

خاطر نشان می شود که فرانسه از همان ابتدا از مخالفان جنگ عراق بوده و نیرویی به این کشور اعزام نکرده است.

کد مطلب 1114969

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