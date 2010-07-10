به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال هلند و اسپانیا یکشنبه شب در دیدار نهایی نوزدهمین دوره رقابت های جام جهانی در ورزشگاه ساکرسسیتی ژوهانسبورگ با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

هیدینک که در جام جهانی 1998 تیم ملی هلند را به جمع چهار تیم پایانی رساند، در خصوص عملکرد این تیم گفت: هلندی ها به سبک آلمانی بازی می کنند. یعنی بازی واقعگرایانه جای بازی زیبا را گرفته است. البته این سبک بازی همیشه خوب نیست و من فوتبال زیبا را دوست دارم اما آنچه برت فن مارویک و بازیکنانش انجام داده اند فوق العاده بوده است.

هیدینک در خصوص انتقادات یوهان کرایف از تیم ملی هلند، گفت: وقتی من نتواسته ام تیمی را به فینال رقابت های جام جهانی هدایت کنم چطور می کنم در نقش یک منتقد ظاهر شوم. به عقیده من فن مارویک اعتماد زیادی به این تیم بخشیده است.