به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی عصر شنبه در مراسم جشن مبعث حضرت رسول(ص) که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) گفت: اگر سه ویژگی در انسانی باشد منافق است و اولین آنها این است که هر گاه بخواهد صحبت کند دروغ می‌گوید.



وی ادامه داد: اگر فردی در هر یک یا دو ماه دروغی بگوید و بعد توبه کند خیلی مهم نیست اما برخی افراد عادت کرده‌اند که تا می‌خواهند صحبت کنند دروغ می‌گویند و ایمان چنین افرادی کاملا ظاهری است.



استادی افزود: نشانه دیگر منافق این است که هر گاه او را امین قرار دهند خیانت می‌کند و هر گاه به دیگران وعده می‌دهد خلاف آن را انجام می‌دهد.



پیامبر همچون چراغی نورانی راه را بر مردم روشن می‌کند



وی تنها راه رسیدن به سعادت را پیروی از پیامبر(ص) دانست و گفت: پیامبر(ص) به مانند چراغی نورانی است که راه را بر مردم نشان می‌دهد.



استادی با اشاره به نهج‌البلاغه، پیامبران را دارای اهدافی بلند معرفی کرد و اظهار داشت: امام علی‌(ع) می‌فرماید پیامبر در حالی آمد که مردم در خواب بودند و در واقع رسالت انبیا بیدار کردن مردم از خواب غفلت و ممانعت از تلف شدن زندگی آنها است.



وی ادامه داد: همه مردم نیازمند سعادت هستند و تنها راه رسیدن به این هدف استفاده از چراغ نورانی انبیا و به ویژه پیامبر اسلام(ص) است.



عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با بیان این که راه رسیدن به سعادت بسیار آسان است خاطر نشان کرد: تنها کافی است از محرمات بپرهیزیم و با رعایت اخلاق هر روز زندگی خود را مورد بررسی قرار داده، سعی در رفع اشتباهات خود داشته باشیم.



استادی تأکید کرد: هر شخصی می‌خواهد در مسیر سعادت باشد لازم است دائم خود و خانوادهاش را بررسی کند و ببیند تا چه حد در مسیر پیامبر اکرم(ص) قرار دارد.



رعایت عفت و پاکدامنی توسط مردان و زنان از خواسته‌های رسول الله(ص) است



وی با بیان این که رعایت عفت و پاکدامنی توسط مردان و زنان یکی از خواسته‌های رسول الله(ص) بوده است اظهار داشت: زن و مرد ما باید ببیند آیا جحاب و عفاف در محیط خانه‌اش رعایت می‌شود یا نه و تنها در این صورت است که ما می‌توانید در مسیر سعادت قرار بگیریم.



عضو برجسته جامعه مدرسین با اشاره به مراجعه عده‌ای از افراد و مطالبه دعا و ذکر به منظور مومن شدن ابراز داشت: همه باید تلاش کنند در مسیر خواسته‌های رسول خدا(ص) باشند و لزومی ندارد به راه‌های غیر معمول متمسک شوند.



استادی با بیان این که پیامبر(ص) بر تمامی کارهای ما شاهد و ناظر است خاطر نشان کرد: در محافل جشنی که برای ایشان برگزار می‌شود بسیار مهم است که به این مطلب فکر کنیم که تا چه حد در مسیر مورد نظر آن بزرگوار قرار داریم و به دنبال تحقق اهداف ایشان هستیم.



عقل تنها برای هدایت انسان کافی نیست



وی عقل را به تنهایی برای رسیدن به سعادت کافی ندانست و تصریح کرد: برخی می‌گویند عقل به تنهایی برای هدایت انسان کافی است اما اگر این طور بود خداوند دیگر پیامبران را به سوی ما نمی‌فرستاد.



استادی ادامه داد: اگر پیامبران نبودند ما هرگز از وجود بهشت و جهنم آگاه نمی‌شدیم و حتی پی به چگونگی رسیدن به آنها نیز نمی‌بردیم.



کمک به نیازمندان از خواسته‌های رسول خدا است



وی با اشار‌ه به تاکید پیامبر در خصوص کمک به نیازمندان اظهار داشت: رسول خدا از ما می‌خواهد که وقتی عده‌ای از مردم دچار مشکلات مالی هستند به آنها کمک کنیم و برای رسیدن به سعادت همه باید این وظیفه را انجام دهیم.



استادی، پیامبر(ص) را انسانی معرفی کرد که در مقابل نفس اماره و محیط مملو از گناه به سوی پاکی و درستی دعوت می‌کند و گفت:در حالی که نفس انسان را به گناه و سیاه کردن قلب فرا می‌خواند رسول خدا مردم را به پاکی و سعادت دعوت می‌کند.



وی خطاب به جوانان گفت: هرگز باور نکنید که رفیق بد در انسان اثر ندارد و می‌توان با یک فاسق دوستی کرد و از او تاثیر نپذیرفت، چرا که تنها افراد معدودی هستند که می‌توانند در مقابل دوست فاسد مقاومت کنند.