مذاکرات سازش به نتیجه نمی رسد / ترکیه بر سیاست منطقه ای تمرکز می کند

پروفسور "آلن بن میر" در گفتگو با مهر با اشاره به تلاشهای آمریکا برای برگزاری مذاکره مستقیم میان ابومازن و نتانیاهو گفت: اقدام واشنگتن در از بین بردن رکود ایجاد شده در روند صلح خاورمیانه و انجام مذاکره مستقیم میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل امری مهم است، اما باید گفت که این مذاکرات نتیجه خاصی در بر نخواهد داشت مگر آنکه واشنگتن با اتخاذ سیاستها و برداشتن گامهای موثر از قطعی بودن موفقیت در این مذاکرات اطمینان حاصل کند.

استاد دانشگاه نیویورک در ادامه به زعم خود چهار گام را برای موفقیت آمریکا در مذاکرات سازش پیشنهاد می دهد. اول، واشنگتن با تاکید بر روشن شدن مرزهای میان اسرائیل و فلسطین باید برای پیشبرد مذاکرات تلاش کند و این موضوع باید در ابتدای مذاکرات مشخص شود و مرزهای دو کشوری که قرار است به وجود بیاید از ابتدا مشخص شود. موضوع مرزها پیش از این دو بار ابتدا در قرارداد کمپ دیوید در سال 2000 و سپس در سال 2008 و زمان نخست وزیری ایهود اولمرت مورد بررسی قرار گرفت که به نتیجه خاصی نرسید.

گام دوم، آمریکا باید مذاکرات رو در رو را بر اساس چارچوب های کمیته چهارجانبه و طرح صلح اعراب پیش ببرد. گام سوم، اوباما باید پیش از آغاز مذاکرات دوم سپتامبر بصورت مستقیم با مردم حاضر در سرزمین های فلسطینی سخن بگوید. این امر می تواند با سفر به بیت المقدس و یا برپایی یک کنفرانس خبری امکان پذیر شود.

گام چهارم، آمریکا برای وادار کردن اسرائیل برای به نتیجه رساندن سازش می تواند به تل آویو اطمینان بدهد که مانند همیشه در کنار این رژیم خواهد ماند.

بن میر در حال سخنرانی در دانشگاه نیویورک

تنش در روابط ترکیه-رژیم صهیونیستی

بن میر در مورد تنش های بوجود آمده میان ترکیه و رژیم صهیونیستی نیز گفت: سیاست تنش زدایی با همسایگان که از سوی آنکارا آغاز شده موقعیت ترکیه را در منطقه و جهان بهبود داده و تل آویو باید این مسئله را بپذیرد.

پرفسور "آلن بن میر" در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی ترکیه در سالهای اخیر نوشت: در منطقه خاورمیانه می توان گفت که پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 ترکیه بیشترین سود را برده است.

استاد دانشگاه نیویورک در توضیح این گفته خود افزود: ترکیه از عضویت خود در ناتو و گروه 20 بیشترین سود را می برد. ترکیه در مبادلات اقتصادی خود با اتحادیه اروپا سیستم ویژه ای را قرار داده و این کار موجب شده تا کشورهای اروپایی بزرگترین شریک تجاری ترکیه شوند و همین امر باعث شده تا آنکارا از وابستگی تجاری به آمریکا خلاص شود.

بن میر در ادامه گفت: ترکیه به عنوان کشوری که با ایران، عراق و اتحادیه اروپا هم مرز است تلاش می کند تا نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را افزایش دهد و مواردی چون خودداری ترکیه از صدور مجوز برای عبور جنگنده های آمریکایی از آسمان این کشور برای حمله به عراق و یا موضع آنکارا در قبال جنگ 22 روزه غزه و گرایش ترکیه به سوی کشورهای عربی و علاوه بر آن تلاش برای میانجیگری میان تل آویو و دمشق، میان ایران و غرب و همچنین میان شرق و غرب همگی نشانه هایی هستند که از این تصمیم ترکیه حکایت دارند.

استاد رشته روابط بین الملل دانشگاه نیویورک در ادامه با اشاره به تنش بوجود آمده میان ترکیه و رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل زمانی به کشتی های حامل کمکهای انساندوستانه برای مردم غزه حمله کرد که ترکیه در بهترین وضعیت خود به سر می برد و عوامل ذکر شده موجب شده بود تا این کشور هم از نگاه کشورهای منطقه و از هم از نگاه کشورهای غربی به عنوان یکی ار کشورهای مهم خاورمیانه مطرح باشد از همین رو اگر بخواهیم فقط این مسئله را برای ترکیه و اسرائیل در نظر بگیریم می بینیم که موقعیت ترکیه بهتر از اسرائیل بوده است.

بن میر با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی از جنگ 22 روزه غزه تا کنون گفت : پس از جنگ 22 روزه تا کنون دولت اردوغان تلاش کرده تا با انتقاد از سیاست های اسرائیل بدون آنکه بخواهد روابط خود با تل آویو را دچار خدشه کند و سپس با بهره بردن از آن موقعیت خود را در منطقه افزایش دهد.

به گفته بن میر، اگر تل آویو خواهان آن است تا تنها متحد خود در خاورمیانه یعنی ترکیه را از دست ندهد باید با این حقیقت کنار بیاید که آنکارا خواهان بزرگی کردن است.