سومین جشنواره فرهنگی- تفریحی تابستانی تبریز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی مدیر عامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و رئیس ستاد برگزاری سومین جشنواره تابستانی تبریز ضمن قدردانی از حضور پرشور شهروندان تبریزی و گردشگران در این مراسم گفت: برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز در دو بخش کاملا متفاوت برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با فصل تابستان، امسال برنامه های سومین جشنواره تابستانی تبریز در دو بخش کاملا متفاوت برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش اول برنامه های این جشنواره از 18 تیر ماه تا آستانه ماه مبارک رمضان در پارک ها و بوستان های مختلف برای همشهریان و مسافران عزیز و بخش دوم نیز با شعار «شهر قرآنی و شهروند قرآنی» از آغاز ماه مبارک رمضان با برگزاری جشن استقبال از ماه مبارک رمضان و با برنامه های کاملا قرآنی برگزار خواهد شد که برای تحقق اهداف و برنامه های سازمان به حمایت شهروندان عزیز نیاز داریم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با بیان اینکه سومین جشنواره تابستانی تبریز در محلات مختلف برگزار خواهد شد، خاطر نشان ساخت: هدف از برگزاری فرهنگسرای محلات معرفی مفاخر آن منطقه و توجه به هویت محلات است.

وی اظهار داشت: برگزاری سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه از دیگر بخش های جسنواره تابستانی تبریز است که شاهد ثبت نام بیش از 867 عکاس حرفه ای از سراسر کشور است.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره حفظ و یاد آوری هویت های تاریخی و آداب و رسوم و فرهنگ حاکم برمحلات است و برنامه ها با رویکرد آموزش مسائل شهروندی و فرهنگ شهرنشینی خواهند بود.

حسین نجفی اجرای مسابقات محلی و فرهنگی، برپایی ایستگاه شادی، ایستگاه کتابخوانی، ایستگاه روزنامه خوانی، برگزاری جنگ های شادی، برپایی نمایشگاه عکس تبریز قدیم ، فرهنگ ترافیک، فرهنگ آپارتمان نشینی، اجرای نمایش های خیابانی و غیره را از دیگر برنامه های جشنواره تابستانی عنوان کرد و گفت: امسال جشنواره سراسری عکس فیروزه نیز در قالب جشنواره تابستانی برگزار می شود و در عید نیمه شعبان به کار خود پایان می دهد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در پایان افزود: یکی از مهم ترین وظایف سازمان توسعه فضاهای فرهنگی و عمومی کردن فرهنگ در بین شهروندان است که در این راستا کارهای بسیار بزرگ و ارزشمند و ماندگاری صورت گرفته است که در نوع خود منحصر بفرد است.

جشنواره تابستانی نشاط اجتماعی ایجاد می کند

شهردار کلانشهر تبریز نیز در این آئین گفت: برگزاری جشنواره تابستانی باعث ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهر می شود.

علیرضا نوین افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی در سطح شهر باعث می شود تا در بین خانواده ها و جوانان شور و شوق ایجاد کند.

شهردار تبریز تصریح کرد: جشنواره تابستانی تبریز امسال سومین سال خود را تجربه می کند و به کمک خدا توانسته جایگاه خوبی در بین همشهریان تبریزی و مسافران عزیز ایجاد کند.

وی هدف اصلی برگزاری جشنواره تابستانی را پر کردن اوقات فراغت خانواده ها عنوان کرد و گفت: در طول سه ماه تابستان دغدغه اصلی مسئولین پر کردن اوقات فراغت خانواده ها و به خصوص جوانان است و با برنامه ریزی صحیح می توان به این مهم دست یافت.

نوین خاطر نشان کرد: شهرداری تبریز با احساس مسئولیت در این حوزه از سه سال پیش به این اتفاق پی برد که باید در کنار ارائه خدمات عمرانی، شهرسازی و سایر خدمات شهری به فکر نشاط اجتماعی شهروندان نیز باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل برنامه ریزی هایی برای پر کردن اوقات فراغت خانواده ها در طول روزهای طولانی تابستان انجام گرفت که برگزاری جشنواره تابستانی تبریز یکی از این برنامه ها می باشد.

نوین ادامه داد: امیدواریم هر سال به غنای جشنواره هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزوده شود و رفته رفته شاهد افزایش سطح کیفی این برنامه ها باشیم.

شهردار تبریز اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری سومین جشنواره تابستانی تبریز شاهد افزایش نشاط معنوی و روحی در جامعه باشیم.

وی همچنین گفت: مسئولین برگزاری جشنواره تابستانی باید بدانند که در نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظاراتی هست که باید مسئولین امر در تحقق این انتظارات و اهداف والای نظام تلاش کنند.

نوین ادامه داد: در برگزاری جشنواره تابستانی تلاش شود تا به جایگاه خانواده و نقش آن در جامعه توجه ویژه شود و با برگزاری کلاس ها و دوره های مختلف به تحکیم بنیان خانواده توجه ویژه ای شود.

شهردار کلانشهر تبریز همچنین گفت: برگزاری برنامه های ویژه در بوستان ها و پارک های محلات کار خوبی است و اگر قرار است در این مکان ها ایستگاه های نقاشی، کتابخوانی و برنامه هایی از این قبیل برگزار شود، همه باید در جهت آموزش شهروندی باشد.

سومین جشنواره تابستانی تبریز که با شعار تبریز شهر فرهنگ، شهر اخلاق کار خود را در پارک ائل گلی تبریز آغاز کرد قرار است در 20 پارک بزرگ شهر نیز ادامه یابد.